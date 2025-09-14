Ελλάδα – Φινλανδία live ο μικρός τελικός του Eurobasket 2025

Παρακολουθήστε live τον μικρό τελικό του Eurobasket ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ και τη Φινλανδία. Ο νικητής θα κατακτήσει την τρίτη θέση και θα πάρει το χάλκινο μετάλλιο.
Ελλάδα: Ντόρσεϊ, Σλούκας, Παπανικολάου, Κατσίβελης, Γιάννης Αντετοκούνμπο
Φινλανδία: Λιτλ, Γιάντουνεν, Βάλτονεν, Μαρκάνεν, Γκράντισον
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετράει 26.8 πόντους (2ος), 9.5 ριμπάουντ (4ος) και 3.8 ασίστ ανά 29.5 λεπτά σε 6 παιχνίδια. Ο Λάουρι Μάρκανεν από την πλευρά του έχει 23.6 πόντους (4ος), 7.9 ριμπάουντ (12ος) και 2.4 τελικές πάσες, αγωζινόμενος για 28.6 λεπτά ανά παιχνίδι
Βάσκεζ (Πουέρτο Ρίκο), Κόντε (Ισπανία), Ανάγια (Παναμάς) οι τρεις ρέφερι του μικρού τελικού του Eurobasket
Η Φινλανδία βρίσκεται για πρώτη φορά σε θέση να διεκδικεί μετάλλιο σε επίπεδο Eurobasket. Η Ελλάδα έχει να φτάσει σε τέτοια επιτυχία από το 2009.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον μικρό τελικό του Eurobasket ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ και τη Φινλανδία
