Ελλάδα – Φινλανδία live ο μικρός τελικός του Eurobasket 2025

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ δίνει μάχη για το χάλκινο μετάλλιο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Eurobasket 2025
Μικρός τελικός
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (ΦΩΤΟ REUTERS/Ints Kalnins)

Παρακολουθήστε live τον μικρό τελικό του Eurobasket ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ και τη Φινλανδία. Ο νικητής θα κατακτήσει την τρίτη θέση και θα πάρει το χάλκινο μετάλλιο.

17:00 | 14.09.2025
Η μάχη για το χάλκινο μετάλλιο ξεκίνησε
17:00 | 14.09.2025
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
16:55 | 14.09.2025
Οι Φινλανδοί είναι περισσότεροι στις κερκίδες
16:55 | 14.09.2025
Οι πεντάδες των δύο ομάδων

Ελλάδα: Ντόρσεϊ, Σλούκας, Παπανικολάου, Κατσίβελης, Γιάννης Αντετοκούνμπο

Φινλανδία: Λιτλ, Γιάντουνεν, Βάλτονεν, Μαρκάνεν, Γκράντισον

16:49 | 14.09.2025
Γιάννης Αντετοκούνμπο vs Λάουρι Μάρκανεν

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετράει 26.8 πόντους (2ος), 9.5 ριμπάουντ (4ος) και 3.8 ασίστ ανά 29.5 λεπτά σε 6 παιχνίδια. Ο Λάουρι Μάρκανεν από την πλευρά του έχει 23.6 πόντους (4ος), 7.9 ριμπάουντ (12ος) και 2.4 τελικές πάσες, αγωζινόμενος για 28.6 λεπτά ανά παιχνίδι

16:48 | 14.09.2025
16:48 | 14.09.2025
Ελλάδα και Φινλανδία έχουν αναμετρηθεί 23 φορές σε επίπεδο Ανδρών, με την ελληνική ομάδα να έχει 14 νίκες και 9 ήττες.
16:48 | 14.09.2025

Βάσκεζ (Πουέρτο Ρίκο), Κόντε (Ισπανία), Ανάγια (Παναμάς) οι τρεις ρέφερι του μικρού τελικού του Eurobasket

16:48 | 14.09.2025
16:47 | 14.09.2025

Η Φινλανδία βρίσκεται για πρώτη φορά σε θέση να διεκδικεί μετάλλιο σε επίπεδο Eurobasket. Η Ελλάδα έχει να φτάσει σε τέτοια επιτυχία από το 2009.

16:44 | 14.09.2025
Καλησπέρα από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον μικρό τελικό του Eurobasket ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ και τη Φινλανδία

