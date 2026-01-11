Ελλάδα – Γεωργία 20-6: Σαρωτική πρεμιέρα για την Εθνική πόλο των ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου

Η Εθνική πόλο των ανδρών επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στη Γεωργία, επιβλήθηκε με 20-6 και έκανε ιδανική πρεμιέρα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του πόλο, που διεξάγεται στο Βελιγράδι (10-25.01.2016).

Πρώτος σκόρερ για την Εθνική πόλο ανδρών ήταν ο Κωνσταντίνος Κάκαρης με τέσσερα τέρματα, ενώ με τρία ακολούθησαν οι Στέλιος Αργυρόπουλος και Στάθης Καλογερόπουλος.

Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου στη 2η αγωνιστική του Β’ Ομίλου είναι η -επίσης αδύναμη- Σλοβενία το μεσημέρι της Τρίτης (13.01.2026, 16:15).

Η ελληνική ομάδα δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά πράγματα για να «καθαρίσει» το παιχνίδι. Με τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο να ξεκινά με 6/6 αποκρούσεις και τους Γεωργιανούς να «σημαδεύουν» τα δοκάρια σε τέσσερις περιπτώσεις, η εθνική κράτησε απαραβίαστη την εστία της για 12 λεπτά και όλα έγιναν εύκολα.

Το 3-0 του πρώτου οκταλέπτου (με δύο γκολ σε παίκτη παραπάνω και ένα από τα 2μ.) έγινε «εν ριπή οφθαλμού» 8-0 και 12-2 στο ημίχρονο, καθώς οι διεθνείς σκόραραν όπως και όποτε ήθελαν. Στη συνέχεια το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα χαλάρωσε (χαρακτηριστικό ότι δέχθηκε δύο κόντρες από μία «βαριά» ομάδα), ο ομοσπονδιακός τεχνικός χρησιμοποίησε στο β΄ ημίχρονο τον Ζερδεβά αντί του Τζωρτζάτου και η διαφορά κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα, με ένα μικρό 3-0 στα τελευταία λεπτά να διαμορφώνει το τελικό 20-6.

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Κάκαρης (φουνταριστός), 2-0 Γενηδουνιάς (π.π.), 3-0 Καλογερόπουλος (π.π.), 4-0 Κάκαρης (π.π.), 5-0 Αργυρόπουλος (κόντρα), 6-0 Πούρος (κόντρα), 7-0 Σκουμπάκης (π.π.), 8-0 Σπάχιτς (φουνταριστός), 8-1 Σάριτς (π.π.), 9-1 Σπάχιτς (π.π.), 10-1 Αργυρόπουλος (φουνταριστός), 11-1 Σκουμπάκης (πέναλτι), 11-2 Πιέσιβατς (π.π.), 12-2 Κάκαρης (φουνταριστός), 13-2 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 13-3 Νταντβάνι (περιφέρεια), 13-4 Βάσιτς (π.π.), 14-4 Νικολαϊδης (περιφέρεια), 15-4 Καλογερόπουλος (π.π.), 16-4 Κάκαρης (φουνταριστός), 16-5 Βάσιτς (κόντρα), 17-5 Καλογερόπουλος (κόντρα), 17-6 Σουσιασβίλι (κόντρα), 18-6 Γκιουβέτσης (κόντρα), 19-6 Γκιουβέτσης (πέναλτι), 20-6 Γενηδουνιάς (κόντρα).

Η εθνική είχε 6/8 με παίκτη παραπάνω, 2/3 πέναλτι, 2 γκολ από την περιφέρεια, 5 από θέση φουνταριστού και 5 στην κόντρα.

Η Γεωργία είχε 3/7 με παίκτη παραπάνω, 1 γκολ από την περιφέρεια και 2 στην κόντρα.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκε ο Σπάχιτς, 3΄05΄΄ πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.

Τα οκτάλεπτα: 3-0, 9-2, 3-2, 5-2

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στον Β’ Όμιλο

Σλοβενία – Κροατία 4-20

Ελλάδα – Γεωργία 20-6

Η βαθμολογία του Β’ Ομίλου

Κροατία 3 (20-4)

Ελλάδα 3 (20-6)

Γεωργία 0 (6-20)

Σλοβενία 0 (4-20)

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στον Β’ Όμιλο

13/01 13:45 Γεωργία – Κροατία

13/01 16:15 Σλοβενία – Ελλάδα