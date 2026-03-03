Ελλάδα – Γεωργία 3-0: Ιδανικό ξεκίνημα για την Εθνική Γυναικών ποδοσφαίρου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η Εθνική Γυναικών ποδοσφαίρου κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο του “Θεόδωρος Βαρδινογιάννης”, δημιούργησε πληθώρα ευκαιριών και νίκησε 3-0 την Γεωργία, πραγματοποιώντας ιδανική εκκίνηση στην προκριματική φάση (League C, 4ος όμιλος) του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027.

Στον πρώτο επίσημο αγώνα του κ. Σπέρτου στον πάγκο της η Εθνική Γυναικών πίεσε ψηλά από την αρχή του αγώνα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κλέβει την μπάλα και να βρίσκεται συνεχώς στην επίθεση.

Η πρώτη σοβαρή προειδοποίηση για την άμυνα της Γεωργίας ήρθε στο 19′ με το εκτός περιοχής χτύπημα φάουλ της Σαρρή που κατευθύνθηκε στο “Γ”, να αποκρούεται από την Γκαμπούνια. Η Γεωργιανή γκολκίπερ ωστόσο δεν μπόρεσε να αντιδράσει ανάλογα και στο επόμενο λεπτό, όταν στο κόρνερ της Κοσκερίδου η Ελένη Μάρκου που αγωνίζεται πλέον ως κεντρική αμυντικός αλλά έπαιζε για χρόνια ως σέντερ φορ, έδειξε πως δεν… ξέχασε την τέχνη της και με ωραίο άλμα και κεφαλιά άνοιξε το σκορ για την Ελλάδα.

Προς το τέλος του ημιχρόνου η Εθνική είχε δύο ακόμη κλασσικές ευκαιρίες για γκολ, στο 42′ με την Σαρρή από ωραίο παράλληλο γύρισμα της Μπρουκσάιρ και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με την Παπαθεοδώρου. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις η μπάλα πέρασε άουτ.

Με αλλαγές και νέες ευκαιρίες ξεκίνησε το β’ μέρος του αγώνα, καθώς στο 49′ η Γκαμπούνια απέκρουσε σουτ της Μπρουκσάιρ από πλάγια αριστερά και στο 50′ η Τατουασβίλι πρόλαβε κι έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή από προσπάθεια της Σαρρή. Η Χανιώτισσα μεσοεπιθετικός ήταν πρωταγωνίστρια και στην επόμενη καλή στιγμή της Εθνικής στο 71′, όταν έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι από φάουλ που κέρδισε η Τζούρτζεβιτς πέντε μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή.

Παρότι στο 78′ η δυνατή κεφαλιά της Καλλίστης Μπρουκσάιρ από σέντρα της Νταρζανου πέρασε άουτ, στο 80′ η ομογενής επιθετικός δικαιώθηκε για την εξαιρετική της εμφάνιση, σημειώνοντας το 2-0 και “κλειδώνοντας” το ματς για την Εθνική, όταν βγήκε τετ α τετ με την Καμπούνια και αφού την πέρασε πλάσαρε εύστοχα.

Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 86′ από σουτ εκτός περιοχής της Τζούρτζεβιτς, η οποία σκόραρε για πρώτη φορά με την Εθνική Γυναικών.

Το Σάββατο 7 Μαρτίου στις 20:30 η Εθνική Ομάδα αντιμετωπίζει τα Νησιά Φερόε στο”Θεόδωρος Βαρδινογιάννης” για την 2η αγωνιστική της προκριματικής διαδικασίας.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπέρτος): Πεταλωτή, Κοσκερίδου (76′ Νταρζάνου), Γκούνη, Μάρκου, Παπαδοπούλου Στέισι, Μωραϊτου (69΄ Δρακογιαννάκη), Χαλατσογιάννη (69′ Σάιχ), Πούλιου (46′ Γιαννακά), Παπαθεοδώρου (46′ Τζούρτζεβιτς), Μπρουκσάιρ, Σαρρή.

ΓΕΩΡΓΙΑ (Ίρις Άντμαν): Γκαμπούνια, Καταγκισβίλι, Τσκαρτισβίλι, Ντανέλια, Καπουρτζάνια, Μπέμπια, Μετονίτζε (76′ Παϊκασβίλι), Τατουασβίλι, Αμπάλια (73′ Ματβέεβα), Μπουρικίτζε, Καλαντάτζε.