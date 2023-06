Παράπονα είχαν οι φίλοι της Ιρλανδίας που βρέθηκαν στην Opap Arena για την αναμέτρηση με την Εθνικής Ελλάδας για τα προκριματικά του Euro 2024.

Οι Ιρλανδοί φίλαθλοι καταγγέλλουν ταλαιπωρία κατά την είσοδο τους στην Opap Arena και πως περιορίστηκαν σε μια θύρα αντί για δύο με την ομοσπονδία της χώρας να τονίζει πως είναι σε επαφές με UEFA και ΕΠΟ για να εξετάσει το θέμα.

Οι Ιρλανδοί δημιούργησαν, πάντως, ωραία ατμόσφαιρα στις κερκίδες της Opap Arena δίχως να προκαλέσουν το παραμικρό πρόβλημα.

Most shambolic match organisation I’ve ever seen anywhere.



They’ve literally directed fans for two blocks into one, and people have to climb over a glass barrier to get to their allocated section. https://t.co/hOTq7LeTw6 pic.twitter.com/GXIqUP78eG