Ελλάδα – Ισραήλ 75-58 τελικό: Πλήρωσε τις απουσίες και τα λάθη της η Εθνική μπάσκετ

Τρίτο φιλικό για την Εθνική μπάσκετ, που αντιμετωπίζει το Ισραήλ, στο πλαίσιο του ECOMMBX Cup, στην Λεμεσό της Κύπρου, χωρίς να έχει και πάλι στη διάθεσή της τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Παράλληλα εκτός αποστολής για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρίσκονται και οι Κώστας Σλούκας, Ντίνο Μήτογλου και Κώστα Παπανικολάου.
Τουρνουά "ECOMMBX Cup"Ματς προετοιμασίας ενόψει Eurobasket
22:26 | 10.08.2025
22:25 | 10.08.2025
22:25 | 10.08.2025
Θα ηττηθεί με σκορ 75-58 από το Ισραήλ, έχοντας δείξει πως χρειάζεται αρκετή δουλειά ενόψει της διοργάνωσης
22:25 | 10.08.2025
Η Εθνική μπάσκετ θα γνωρίσει τη 2η ήττα της στα φιλικά προετοιμασίας
22:24 | 10.08.2025
Τέλος στο παιχνίδι!
22:24 | 10.08.2025
Θανάσης Αντετοκούνμπο 1/2 βολές. 75-58
22:21 | 10.08.2025
75-57 το Ισραήλ το οποίο θα πάρει και τη νίκη στο φιλικό
22:18 | 10.08.2025
2.20 για το τέλος
22:17 | 10.08.2025
Γκινάτ 2/2 βολές και 73-57 το σκορ για το Ισραήλ
22:17 | 10.08.2025
71-57 με καλάθι του Σόρκιν
22:16 | 10.08.2025
Χουγκαζ και Καλαϊτζάκης οι σκόρερ
22:16 | 10.08.2025
6-0 σερί για την Ελλάδα που μειώνει στο σκορ σε 69-57
22:11 | 10.08.2025
6.14 για το τέλος του αγώνα
22:11 | 10.08.2025
69-51 από τον Γκινάτ με τον Σπανούλη να παίρνει τάιμ - άουτ
22:10 | 10.08.2025
Ξεφεύγει η διαφορα
22:10 | 10.08.2025
67-51 με τρίποντο του Λέβι
22:10 | 10.08.2025
Κάρινγκτον σκοράρει για το Ισραήλ. 64-51
22:09 | 10.08.2025
Ντόρσεϊ κατεβάζει τη διαφορά στους 10. 61-51
22:09 | 10.08.2025
61 - 49 από τον Μπεργκ
22:03 | 10.08.2025
Διψήφια η διαφορά για το Ισραήλ!
22:02 | 10.08.2025
Ζούσμαν 3ποντο και 59-49
22:02 | 10.08.2025
Ξεκινά η 4η περίοδος
22:00 | 10.08.2025
Η Εθνική δεν είχε καλή απόδοση στην 3η περίοδο και μοιραία είδε τους Ισραηλινούς να παίρνουν προβάδισμα
22:00 | 10.08.2025
Ελλάδα - Ισραήλ 49-56
21:59 | 10.08.2025
Τέλος στο 3ο δεκάλεπτο
21:59 | 10.08.2025
49-56 με 1/2 βολές από τον Ζουγρη
21:53 | 10.08.2025
1.28 για το τέλος της 3ης περιόδου
21:51 | 10.08.2025
56-48 από τον Σόρκιν
21:50 | 10.08.2025
Και νέο καλάθι για το Ισραήλ!
21:50 | 10.08.2025
54-48 το Ισραήλ με τον Γκινάτ
21:50 | 10.08.2025
Ντόρσεϊ σκοράρει και η Ελλάδα μειώνει σε 52-48
21:48 | 10.08.2025
Και νέο καλάθι για το Ισραήλ. 52-46
21:48 | 10.08.2025
50-46 το Ισραήλ με τον Αβντίγια
21:47 | 10.08.2025
48-46 το σκορ
21:47 | 10.08.2025
3ποντο από τον Μπαζίνα
21:46 | 10.08.2025
Νέο καλάθι για το Ισραήλ με τον Σόρκιν. 48-43
21:40 | 10.08.2025
46-43 μπροστά το Ισραήλ με 3ποντο του Παλατίν
21:40 | 10.08.2025
4-0 σερί από το Ισραήλ και 43-43 το σκορ
21:39 | 10.08.2025
43-39 η Ελλάδα με τον Καλαϊτζάκη
21:39 | 10.08.2025
Ξεκίνησε η 3η περίοδος
21:27 | 10.08.2025
Ελλάδα - Ισραήλ 41-39
21:26 | 10.08.2025
Ο Λέβι θα βάλει το τελευταίο καλάθι του ημιχρόνου.
21:25 | 10.08.2025
O Kώστας Αντετοκούνμο σκοράρει ξανά και κάνει το 41-37
21:20 | 10.08.2025
Δύσκολο καλάθι από τον Κώστα Αντετοκούνμπο. 39-37 η Ελλάδα
21:19 | 10.08.2025
37-37 ισοφαρίζει η Ελλάδα με τον Ντόρσεϊ
21:19 | 10.08.2025
37-35 μπροστά το Ισραήλ
21:17 | 10.08.2025
Τάιμ άουτ για την Εθνική μετά το 5-0 σερί από το Ισραήλ
21:14 | 10.08.2025
3.11 για το τέλος στην 2η περίοδο
21:14 | 10.08.2025
3ποντο από τον Ντόρσεϊ. 35-32 η Εθνική μας
21:14 | 10.08.2025
Απαντά το Ισραήλ με τον Αβντίγια. 32-32
21:13 | 10.08.2025
Νετζήπογλου σκοράρει και 32-30
21:11 | 10.08.2025
3-0 σερί για το Ισραήλ και 30-30
21:10 | 10.08.2025
30-27
21:10 | 10.08.2025
Χουγκάζ 3ποντο και ξανά προβάδισμα για την Ελλάδα
21:09 | 10.08.2025
Ισοφαρίζει το Ισραήλ. 27-27 το σκορ
21:06 | 10.08.2025
27-24 η Εθνική στο +2 με τον Θανάση Αντετοκούνμπο
21:05 | 10.08.2025
Κάρινγκτον σκοράρει για το Ισραήλ , 25-24 το σκορ
21:03 | 10.08.2025
25-22 μειώνει το Ισραήλ με τον Λέβι
21:01 | 10.08.2025
25-20 η Εθνική με τον Θανάση Αντετοκούνμπο
20:59 | 10.08.2025
Ο Γκινάτ σκοράρει για το 23-20
20:57 | 10.08.2025
23-18 με 1/2 βολές από τον Κάρινγκτον
20:57 | 10.08.2025
Ο ίδιος παίκτης σκοράρει ξανά. 23-17 η Ελλάδα
20:56 | 10.08.2025
1/2 βολές από τον Χουγκάζ και 21-17
20:54 | 10.08.2025
Ο Αβντίγια θα κάνει ένα 4-0 σερί με το Ισραήλ να μειώνει σε 20-17
20:51 | 10.08.2025
20-13 η Εθνική Ελλάδας με τον Χουγκάζ να σκοράρει από τη γραμμή των βολών
20:51 | 10.08.2025
18-13 με καλάθι του Σόρκιν
20:47 | 10.08.2025
Σαμοντούροφ σκοράρει και 18-11
20:44 | 10.08.2025
Καλαϊτζάκης και Κώστας Αντετοκούνμπο σκοράρουν
20:44 | 10.08.2025
4-0 σερί για την Εθνική και 16-11
20:44 | 10.08.2025
Στον πόντο η διαφορά
20:43 | 10.08.2025
12-11 ο Τίμορ και τάιμ άουτ από τον Βασίλη Σπανούλη
20:43 | 10.08.2025
Τρίποντο του Ντόρσεϊ και 12-9
20:40 | 10.08.2025
Το Ισραήλ θα κάνει το 9-9 με 2 συνεχόμενα καλάθια από τον Αβντίγια
20:39 | 10.08.2025
Καλαϊτζάκης σκοράρει και κάνει το 9-5
20:38 | 10.08.2025
Είχε προηγηθεί καλάθι για το Ισραήλ με τον Σόρκιν
20:37 | 10.08.2025
Κώστας Αντετοκούνμπο θα κάνει το 7-5
20:36 | 10.08.2025
Ντόρσεϊ ο σκόρερ
20:35 | 10.08.2025
5-3 η Εθνική
20:33 | 10.08.2025
3ποντο από τον Καλαϊτζάκη. 3-2 η Εθνική
20:32 | 10.08.2025
2-0 το Ισραήλ με τον Ζούσμαν
20:32 | 10.08.2025
Πρώτο καλάθι στον αγώνα
20:31 | 10.08.2025
Τζάμπολ στο παιχνίδι
20:27 | 10.08.2025
Αβντίγια, Σόρκιν, Τιμόρ, Γκινάτ, Ζούσμαν για το Ισραήλ
20:27 | 10.08.2025
Ντόρσεϊ, Καλαϊτζάκης, Κατσίβελης, Σαμοντούροφ, Κ. Αντετοκούνμπο η πεντάδα για την Εθνική μας ομάδα
20:25 | 10.08.2025
Τώρα ακούγονται οι Εθνική ύμνοι των δυο ομάδων
20:20 | 10.08.2025
Φίλες και φίλοι του Newsit.gr καλησπέρα σας. Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα της Εθνικής μπάσκετ απέναντι στο Ισραήλ
