Ελλάδα – Κροατία 11-10 τελικό: Νίκη κορυφής για την Εθνική πόλο και φουλ για τετράδα

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο 3η αγωνιστική
11
-
10
Τελικό
Οι παίκτες της Εθνικής πόλο ανδρών/ EUROKINISSI
Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Κροατία για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο.
22:51 | 15.01.2026
Τέλος αγώνα: Ελλάδα - Κροατία 11-10
Με το ένα πόδι στα ημιτελικά η γαλανόλευκη με πρωταγωνιστές τους Αργυρόπουλο και Τζωρτζάτο
22:48 | 15.01.2026
Ο αγώνας τελείωσε, οι Κροάτες ζητούν challenge
22:47 | 15.01.2026
Ο Βλάχος 1,2 δευτερόλεπτο πριν από το τέλος της επίθεσης και 8 πριν από το τέλος πήρε τάιμ άουτ
22:45 | 15.01.2026
31 δευτερόλεπτα ακόμα, νέα τεράστια επέμβαση του Τζωρτζάτου
22:45 | 15.01.2026
Μεγάλη απόκρουση του Τζωρτζάτου στον λιγότερο
22:42 | 15.01.2026
11-10 μειώνει αμέσως η Κροατία
22:42 | 15.01.2026
Ο Αργυρόπουλος δίνει διαφορά δύο γκολ στην Ελλάδα
22:40 | 15.01.2026
ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα! 11-9 μπροστά η γαλανόλευκη
22:40 | 15.01.2026
10-9 ο Φάτοβιτς βάζει το πέναλτι
22:39 | 15.01.2026
Αποβολή χωρίς αντικατάσταση για την Ελλάδα. Πέναλτι για την Κροατία και με παίκτη λιγότερο η Εθνική μας μέχρι το τέλος του αγώνα
22:39 | 15.01.2026
Oι Κροάτες ζητούν χτύπημα στο κολύμπι από τον Γενηδουνιά στον πρόσωπο του Ζούβελα
22:36 | 15.01.2026
Οι διαιτητές σταματούν το παιχνίδι
22:32 | 15.01.2026
Κρατάει η γαλανόλευκη άμυνα, αλλά χάνουμε ευκαιρίες στον παραπάνω
22:30 | 15.01.2026
ΓΚΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 10-8!
Σκόρερ ο Ντίνος Γενηδουνιάς
22:30 | 15.01.2026
Πάμε για θρίλερ στα τελευταία λεπτά
22:28 | 15.01.2026
ΓΚΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 9-7!
Τρίτο σερί γκολ από τον Αργυρόπουλο
22:24 | 15.01.2026
Τέλος τρίτου οκταλέπτου: Ελλάδα - Κροατία 8-7
22:23 | 15.01.2026
ΓΚΟΟΟΟΛΑΡΑ Αργυρόπουλου και 8-7 για την Ελλάδα
22:19 | 15.01.2026
7-7 ισοφαρίζει ο Φάτοβιτς για την Κροατία
22:16 | 15.01.2026
ΓΚΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 7-6 με τον Αργυρόπουλο
22:16 | 15.01.2026
Τρία σερί γκολ από τους Κροάτες
22:13 | 15.01.2026
6-6 η Κροατία ισοφαρίζει με τον Φάτοβιτς
22:11 | 15.01.2026
6-5 με δεύτερο σερί γκολ του Μπούτιτς για την Κροατία
22:11 | 15.01.2026
6-4 μειώνει η Κροατία με τον Μπούτιτς
22:10 | 15.01.2026
6-3 με ωραία εκτέλεση του Παπαναστασίου
22:10 | 15.01.2026
Κέρδισε πέναλτι ο Κάκκαρης
22:10 | 15.01.2026
Κερδίζει το σπριντ ο Πούρος
22:08 | 15.01.2026
Ξεκίνησε το τρίτο οκτάλεπτο
22:03 | 15.01.2026
Τέλος δευτέρου οκταλέπτου: Ελλάδα - Κροατία 5-3
22:02 | 15.01.2026
5-3 για την Ελλάδα με γκολάρα από τον Πούρο!
22:00 | 15.01.2026
Πέναλτι για την Κροατία, που έκανε ο Καλογερόπουλος. Δύο ποινές έχει πλέον ο Έλληνας διεθνής
21:54 | 15.01.2026
Φοβερές ελληνικές άμυνες στον λιγότερο
21:53 | 15.01.2026
4-2 για την Ελλάδα!
Νέο γκολ από τον Γκιουβέτση, έχει φτάσει τα 3
21:52 | 15.01.2026
Ελλάδα και Κροατία δεν μπορούν να σκοράρουν στον παραπάνω
21:50 | 15.01.2026
Πέφτουν... κορμιά στην πισίνα! Μεγάλες μάχες με πρωταγωνίστριες τις άμυνες των δύο ομάδων
21:49 | 15.01.2026
Δεύτερη ποινή και για τον Λόντσαρ
21:47 | 15.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο
Η Ελλάδα πήρε την επίθεση
21:47 | 15.01.2026
Τέλος πρώτου οκταλέπτου: Ελλάδα - Κροατία 3-2
21:43 | 15.01.2026
Δεύτερη ποινή για τον Μπάσιτς, στην τρίτη αποχωρεί οριστικά από το παιχνίδι
21:42 | 15.01.2026
3-2 μειώνει η Κροατία
Ο Βρίλιτς πετυχαίνει το γκολ
21:41 | 15.01.2026
ΓΚΟΟΟΛ και 3-1 για την Ελλάδα
Ασίστ Αργυρόπουλου στον Σκουμπάκη στο δοκάρι και γκολ στον παραπάνω!
21:39 | 15.01.2026
Η άμυνα μας είναι άριστη στις πρώτες επιθέσεις της Κροατίας
21:37 | 15.01.2026
2-1 για την Ελλάδα!
Χτυπάει στην κόντρα η γαλανόλευκη, με τον Γκιουβέτση να βάζει και το δεύτερο γκολ της γαλανόλευκης
21:37 | 15.01.2026
1-1 η Ελλάδα
Ισοφαρίζει αμέσως ο Γκιουβέτσης
21:37 | 15.01.2026
0-1 η Κροατία
Η Κροατία ανοίγει το σκορ με σουτ του Χαρκόφ από πλάγια θέση
21:33 | 15.01.2026
Οι άμυνες κυριαρχόυν στα πρώτα λεπτά
21:32 | 15.01.2026
Χαμένες οι πρώτες επιθέσεις
21:30 | 15.01.2026
Ξεκίνησε ο αγώνας, πρώτη επίθεση για την Κροατία
21:26 | 15.01.2026
Όλα έτοιμα για την έναρξη του μεγάλου ντέρμπι
21:26 | 15.01.2026
Η γαλανόλευκη θέλει να νικήσει την Κροατία, καθώς τα αποτελέσματα μεταφέρονται στην επόμενη φάση
21:22 | 15.01.2026
Στον νέο όμιλο που θα βρεθεί η Ελλάδα, θα αντιμετωπίσει τις Ιταλία, Ρουμανία και Τουρκία
21:22 | 15.01.2026
Αναφορικά με τις συνθέσεις του αποψινού αγώνα, στην 14άδα της Ελλάδας επανέρχεται ο Νίκος Παπανικολάου, παίρνει τη θέση του Σεμίρ Σπάχιτς.
21:17 | 15.01.2026
Ντέρμπι κορυφής για τις δύο ομάδες
Αμφότερες έκαναν προπόνηση κόντρα σε Γεωργία και Σλοβενία και πλέον δίνουν μάχη για την κορυφή του ομίλου, η οποία θα αυξήσει τις πιθανότητες για παρουσία στα ημιτελικά
21:16 | 15.01.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Εθνικής πόλο των ανδρών με την Κροατία για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος