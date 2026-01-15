Αθλητικά

Ελλάδα – Κροατία 11-10 τελικό: Νίκη κορυφής για την Εθνική πόλο και φουλ για τετράδα

Η γαλανόλευκη πήρε την πρώτη θέση στον όμιλο της και αγκαλιάζει τα ημιτελικά
Εθνική πόλο ανδρών
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο
3η αγωνιστική
11 - 10
Τελικό
Οι παίκτες της Εθνικής πόλο ανδρών/ EUROKINISSI

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Κροατία για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο.

22:51 | 15.01.2026
Τέλος αγώνα: Ελλάδα - Κροατία 11-10

Με το ένα πόδι στα ημιτελικά η γαλανόλευκη με πρωταγωνιστές τους Αργυρόπουλο και Τζωρτζάτο

22:48 | 15.01.2026

Ο αγώνας τελείωσε, οι Κροάτες ζητούν challenge 

 

 

22:47 | 15.01.2026

Ο Βλάχος 1,2 δευτερόλεπτο πριν από το τέλος της επίθεσης και 8 πριν από το τέλος πήρε τάιμ άουτ

 
 

22:45 | 15.01.2026
31 δευτερόλεπτα ακόμα, νέα τεράστια επέμβαση του Τζωρτζάτου
22:45 | 15.01.2026

Μεγάλη απόκρουση του Τζωρτζάτου στον λιγότερο

22:45 | 15.01.2026
1:20 ακόμα
22:42 | 15.01.2026
11-10 μειώνει αμέσως η Κροατία
22:42 | 15.01.2026
Ο Αργυρόπουλος δίνει διαφορά δύο γκολ στην Ελλάδα
22:40 | 15.01.2026
ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα! 11-9 μπροστά η γαλανόλευκη
22:40 | 15.01.2026
10-9 ο Φάτοβιτς βάζει το πέναλτι
22:39 | 15.01.2026
Αποβολή χωρίς αντικατάσταση για την Ελλάδα. Πέναλτι για την Κροατία και με παίκτη λιγότερο η Εθνική μας μέχρι το τέλος του αγώνα
22:39 | 15.01.2026

Oι Κροάτες ζητούν χτύπημα στο κολύμπι από τον Γενηδουνιά στον πρόσωπο του Ζούβελα

22:36 | 15.01.2026

Οι διαιτητές σταματούν το παιχνίδι

 
 

22:35 | 15.01.2026
3:30 ακόμα
22:32 | 15.01.2026

Κρατάει η γαλανόλευκη άμυνα, αλλά χάνουμε ευκαιρίες στον παραπάνω

22:30 | 15.01.2026
ΓΚΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 10-8!

Σκόρερ ο Ντίνος Γενηδουνιάς

22:30 | 15.01.2026
Πάμε για θρίλερ στα τελευταία λεπτά
22:29 | 15.01.2026
9-8 μειώνουν οι Κροάτες
22:28 | 15.01.2026
ΓΚΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 9-7!

Τρίτο σερί γκολ από τον Αργυρόπουλο

22:28 | 15.01.2026
Ξεκίνησε το 4ο οκτάλεπτο
22:24 | 15.01.2026
Τέλος τρίτου οκταλέπτου: Ελλάδα - Κροατία 8-7
22:23 | 15.01.2026
ΓΚΟΟΟΟΛΑΡΑ Αργυρόπουλου και 8-7 για την Ελλάδα
22:19 | 15.01.2026
7-7 ισοφαρίζει ο Φάτοβιτς για την Κροατία
22:16 | 15.01.2026
ΓΚΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 7-6 με τον Αργυρόπουλο
22:16 | 15.01.2026

Τρία σερί γκολ από τους Κροάτες

22:13 | 15.01.2026
6-6 η Κροατία ισοφαρίζει με τον Φάτοβιτς
22:11 | 15.01.2026
6-5 με δεύτερο σερί γκολ του Μπούτιτς για την Κροατία
22:11 | 15.01.2026
6-4 μειώνει η Κροατία με τον Μπούτιτς
22:10 | 15.01.2026
6-3 με ωραία εκτέλεση του Παπαναστασίου
22:10 | 15.01.2026

Κέρδισε πέναλτι ο Κάκκαρης

22:10 | 15.01.2026

Κερδίζει το σπριντ ο Πούρος

22:08 | 15.01.2026
Ξεκίνησε το τρίτο οκτάλεπτο
22:03 | 15.01.2026
Τέλος δευτέρου οκταλέπτου: Ελλάδα - Κροατία 5-3
22:02 | 15.01.2026
5-3 για την Ελλάδα με γκολάρα από τον Πούρο!
22:00 | 15.01.2026
4-3 μειώνει η Κροατία
22:00 | 15.01.2026

Πέναλτι για την Κροατία, που έκανε ο Καλογερόπουλος. Δύο ποινές έχει πλέον ο Έλληνας διεθνής

21:54 | 15.01.2026

Φοβερές ελληνικές άμυνες στον λιγότερο

21:53 | 15.01.2026
4-2 για την Ελλάδα!

Νέο γκολ από τον Γκιουβέτση, έχει φτάσει τα 3

21:52 | 15.01.2026

Ελλάδα και Κροατία δεν μπορούν να σκοράρουν στον παραπάνω

21:50 | 15.01.2026

 Πέφτουν... κορμιά στην πισίνα! Μεγάλες μάχες με πρωταγωνίστριες τις άμυνες των δύο ομάδων

21:49 | 15.01.2026

Δεύτερη ποινή και για τον Λόντσαρ

21:47 | 15.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο

Η Ελλάδα πήρε την επίθεση

21:47 | 15.01.2026
Τέλος πρώτου οκταλέπτου: Ελλάδα - Κροατία 3-2
21:43 | 15.01.2026

Δεύτερη ποινή για τον Μπάσιτς, στην τρίτη αποχωρεί οριστικά από το παιχνίδι

 

21:42 | 15.01.2026
3-2 μειώνει η Κροατία

Ο Βρίλιτς πετυχαίνει το γκολ

21:41 | 15.01.2026
ΓΚΟΟΟΛ και 3-1 για την Ελλάδα

Ασίστ Αργυρόπουλου στον Σκουμπάκη στο δοκάρι και γκολ στον παραπάνω!

21:39 | 15.01.2026

Η άμυνα μας είναι άριστη στις πρώτες επιθέσεις της Κροατίας

21:37 | 15.01.2026
2-1 για την Ελλάδα!

Χτυπάει στην κόντρα η γαλανόλευκη, με τον Γκιουβέτση να βάζει και το δεύτερο γκολ της γαλανόλευκης

21:37 | 15.01.2026
1-1 η Ελλάδα

Ισοφαρίζει αμέσως ο Γκιουβέτσης

21:37 | 15.01.2026
0-1 η Κροατία

Η Κροατία ανοίγει το σκορ με σουτ του Χαρκόφ από πλάγια θέση
 

21:33 | 15.01.2026

Οι άμυνες κυριαρχόυν στα πρώτα λεπτά

21:32 | 15.01.2026

Χαμένες οι πρώτες επιθέσεις

21:30 | 15.01.2026
Ξεκίνησε ο αγώνας, πρώτη επίθεση για την Κροατία
21:26 | 15.01.2026
Όλα έτοιμα για την έναρξη του μεγάλου ντέρμπι
21:26 | 15.01.2026

Η γαλανόλευκη θέλει να νικήσει την Κροατία, καθώς τα αποτελέσματα μεταφέρονται στην επόμενη φάση

21:22 | 15.01.2026

Στον νέο όμιλο που θα βρεθεί η Ελλάδα, θα αντιμετωπίσει τις Ιταλία, Ρουμανία και Τουρκία

21:22 | 15.01.2026

Αναφορικά με τις συνθέσεις του αποψινού αγώνα, στην 14άδα της Ελλάδας επανέρχεται ο Νίκος Παπανικολάου, παίρνει τη θέση του Σεμίρ Σπάχιτς.

 
 

21:17 | 15.01.2026
Ντέρμπι κορυφής για τις δύο ομάδες

Αμφότερες έκαναν προπόνηση κόντρα σε Γεωργία και Σλοβενία και πλέον δίνουν μάχη για την κορυφή του ομίλου, η οποία θα αυξήσει τις πιθανότητες για παρουσία στα ημιτελικά

21:16 | 15.01.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Εθνικής πόλο των ανδρών με την Κροατία για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

