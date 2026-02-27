Αθλητικά

Ελλάδα – Μαυροβούνιο live για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027

Η Εθνική μπάσκετ θέλει να κάνει το 3/3 στον όμιλο της
Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με το Μαυροβούνιο στα Άνω Λιόσια για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

19:53 | 27.02.2026
19:52 | 27.02.2026
Επιστρέφουμε σε λίγο
19:52 | 27.02.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Ελλάδα - Μαυροβούνιο 38-40
19:50 | 27.02.2026

38-40 με τρίποντο του Χατζιμπέγκοβιτς από τα 8 μέτρα!

19:50 | 27.02.2026
19:49 | 27.02.2026

38-37 από τον Νίκολιτς που κάνει ζημιά στο ζωγραφιστό όσο δεν είναι μέσα ο Κώστας Αντετοκούνμπο

19:47 | 27.02.2026

38-35 από τον Τολιόπουλο

19:47 | 27.02.2026

36-35 μειώνει ο Νίκολιτς

19:46 | 27.02.2026

36-33 με 2/2 βολές του Τολιόπουλου

19:45 | 27.02.2026
19:44 | 27.02.2026
Τρία λεπτά ακόμα για το φινάλε του ημιχρόνου
19:43 | 27.02.2026
8-0 σερί από την Ελλάδα με πρωταγωνιστή τον Αντετοκούνμπο που έφτασε τους 11 πόντους
19:42 | 27.02.2026

34-33 με φοβερό κάρφωμα του Αντετοκούνμπο

19:41 | 27.02.2026

32-33 από τον Παπανικολάου

19:41 | 27.02.2026
Ξεχωρίζει ο σέντερ του Άρη

30-33 με 2/2 βολές του Αντετοκούνμπο

19:38 | 27.02.2026

Αντιαθλητικό φάουλ κέρδισε ο Κώστας Αντετοκούνμπο

19:37 | 27.02.2026

28-33 από τον Καλαϊτζάκη

19:36 | 27.02.2026
19:36 | 27.02.2026
15' Τάιμ άουτ για την Ελλάδα

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι απογοητευμένος με την εμφάνιση της ομάδας του

19:35 | 27.02.2026

26-33 μπροστά το Μαυροβούνιο

19:34 | 27.02.2026

26-31 με 2/2 βολές του Σιμόνοβιτς

19:30 | 27.02.2026

26-29 με 1/2 βολές του Κώστα Αντετοκούνμπο

19:30 | 27.02.2026

25-29 απαντάει άμεσα το Μαυροβούνιο

19:29 | 27.02.2026

25-27 με κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο

19:29 | 27.02.2026

Ρίχνει στο παρκέ και πάλι Τολιόπουλο και Αντετοκούνμπο, βγάζοντας Μήτογλου και Λαρεντζάκη

19:29 | 27.02.2026

Εκνευρισμένος ο Βασίλης Σπανούλης με τα λάθη των παικτών του

19:28 | 27.02.2026

23-27 με κάρφωμα του Σιμόνοβιτς

19:27 | 27.02.2026

23-25 από τον Σιμόνοβιτς

19:27 | 27.02.2026
8 λεπτά ακόμα για το φινάλε του ημιχρόνου
19:26 | 27.02.2026
19:25 | 27.02.2026

23-23 ισοφαρίζει η γαλανόλευκη με τρίποντο του Μήτρου Λονγκ

19:25 | 27.02.2026

20-23 απαντάει ο Ντρόμπνιακ

19:23 | 27.02.2026

20-21 με τρίποντο του Λαρεντζάκη

19:23 | 27.02.2026

17-21 μπροστά οι Μαυροβούνιοι

19:20 | 27.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
19:20 | 27.02.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Ελλάδα - Μαυροβούνιο 17-19
19:18 | 27.02.2026

19:18 | 27.02.2026

17-19 μπροστά οι Μαυροβούνιοι

19:18 | 27.02.2026

17-17 απαντάει ο Νίκολιτς

19:16 | 27.02.2026

17-15 με τρίποντο του Χουγκάζ

19:15 | 27.02.2026
19:15 | 27.02.2026

14-15 με κάρφωμα του Νίκολιτς

19:13 | 27.02.2026

14-13 με 1/2 βολές του Ντρόμπνιακ

19:13 | 27.02.2026

14-12 από τον Ρογκαβόπουλο

19:11 | 27.02.2026

12-12 ισοφαρίζουν με 2/2 βολές οι Μαυροβούνιοι

19:11 | 27.02.2026
19:10 | 27.02.2026
19:10 | 27.02.2026

12-10 από τον Παπανικολάου

19:10 | 27.02.2026
Τέσσερα λεπτά ακόμα για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου
19:09 | 27.02.2026

10-10 απαντάει με τρίποντο ο Χαντζιμπέγκοβιτς

19:09 | 27.02.2026

10-7 με τρίποντο του Ελάιτζα Μήτρου Λονγκ

19:08 | 27.02.2026

7-7 ισοφαρίζει ο Βούτσεβιτς

19:08 | 27.02.2026

7-5 με 2/2 βολές του Καλαϊτζάκη

19:06 | 27.02.2026

5-5 ισοφαρίζει ο Νίνταμ

19:06 | 27.02.2026

5-3 με νέο κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο! Πήρε και το φάουλ ο Έλληνας σέντερ

19:05 | 27.02.2026

3-3 με κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο

19:04 | 27.02.2026

1-3 με τρίποντο του Γιοβάνοβιτς

19:04 | 27.02.2026

1-0 με 1/2 βολές του Χαραλαμπόπουλου

19:03 | 27.02.2026

Δύο λεπτά χωρίς σκορ στο παιχνίδι!

19:03 | 27.02.2026

Το πρώτο λεπτό πέρασε χωρίς σκορ

19:01 | 27.02.2026

Νευρικό ξεκίνημα για τις δύο ομάδες

18:55 | 27.02.2026
Τζάμπολ στην αναμέτρηση
18:55 | 27.02.2026
Η Ελλάδα θα ξεκινήσει με Τολιόπουλο, Π. Καλαϊτζάκη, Παπανικολάου, Χαραλαμπόπουλο και Κ. Αντετοκούνμπο
18:55 | 27.02.2026
Η δωδεκάδα του Μαυροβουνίου

Ίλιτς, Νίντχαμ, Ιβάνοβιτς, Χατζιμπέγκοβιτς, Σιμόνοβιτς, Βούτσελιτς, Ζιβάνοβιτς, Νίκολιτς, Ντρόμπνιακ, Πόποβιτς, Ράντοντσιτς

 
 

18:54 | 27.02.2026
Η δωδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας

Ρογκαβόπουλος, Λαρεντζάκης, Μωραΐτης, Τολιόπουλος, Π. Καλαϊτζάκης, Χαραλαμπόπουλος, Παπανικολάου, Χουγκάζ, Κ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Μήτρου-Λονγκ, Νετζήπογλου

 

 
18:54 | 27.02.2026
Οι τρεις πρώτες ομάδες από τα τέσσερα αυτά νέα γκρουπ θα προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σύνολο 12 από την Ευρωπαϊκή Ζώνη
18:54 | 27.02.2026

Αν η Ελλάδα προκριθεί, λοιπόν, στη δεύτερη φάση θα αντιμετωπίσει τις τρεις ομάδες που θα τερματίσουν πρώτες στο Group A, δηλαδή τρεις από τις: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, Δανία

18:54 | 27.02.2026

Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη φάση μεταφέροντας τα αποτελέσματά τους από την πρώτη φάση

18:53 | 27.02.2026

Η Ελλάδα έκανε το 2/2 κόντρα σε Ρουμανία και Πορτογαλία στο παράθυρο του Νοεβρίου και βρίσκεται στην πρώτη θέση του Group B. Το Μαυροβούνιο είναι 3ο με ρεκόρ 1-1

 

18:52 | 27.02.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με το Μαυροβούνιο στα Άνω Λιόσια για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027

