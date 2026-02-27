Ελλάδα – Μαυροβούνιο live για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με το Μαυροβούνιο στα Άνω Λιόσια για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.
38-40 με τρίποντο του Χατζιμπέγκοβιτς από τα 8 μέτρα!
38-37 από τον Νίκολιτς που κάνει ζημιά στο ζωγραφιστό όσο δεν είναι μέσα ο Κώστας Αντετοκούνμπο
38-35 από τον Τολιόπουλο
36-35 μειώνει ο Νίκολιτς
36-33 με 2/2 βολές του Τολιόπουλου
34-33 με φοβερό κάρφωμα του Αντετοκούνμπο
32-33 από τον Παπανικολάου
30-33 με 2/2 βολές του Αντετοκούνμπο
Αντιαθλητικό φάουλ κέρδισε ο Κώστας Αντετοκούνμπο
28-33 από τον Καλαϊτζάκη
Ο Βασίλης Σπανούλης είναι απογοητευμένος με την εμφάνιση της ομάδας του
26-33 μπροστά το Μαυροβούνιο
26-31 με 2/2 βολές του Σιμόνοβιτς
26-29 με 1/2 βολές του Κώστα Αντετοκούνμπο
25-29 απαντάει άμεσα το Μαυροβούνιο
25-27 με κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο
Ρίχνει στο παρκέ και πάλι Τολιόπουλο και Αντετοκούνμπο, βγάζοντας Μήτογλου και Λαρεντζάκη
Εκνευρισμένος ο Βασίλης Σπανούλης με τα λάθη των παικτών του
23-27 με κάρφωμα του Σιμόνοβιτς
23-25 από τον Σιμόνοβιτς
23-23 ισοφαρίζει η γαλανόλευκη με τρίποντο του Μήτρου Λονγκ
20-23 απαντάει ο Ντρόμπνιακ
20-21 με τρίποντο του Λαρεντζάκη
17-21 μπροστά οι Μαυροβούνιοι
17-19 μπροστά οι Μαυροβούνιοι
17-17 απαντάει ο Νίκολιτς
17-15 με τρίποντο του Χουγκάζ
14-15 με κάρφωμα του Νίκολιτς
14-13 με 1/2 βολές του Ντρόμπνιακ
14-12 από τον Ρογκαβόπουλο
12-12 ισοφαρίζουν με 2/2 βολές οι Μαυροβούνιοι
12-10 από τον Παπανικολάου
10-10 απαντάει με τρίποντο ο Χαντζιμπέγκοβιτς
10-7 με τρίποντο του Ελάιτζα Μήτρου Λονγκ
7-7 ισοφαρίζει ο Βούτσεβιτς
7-5 με 2/2 βολές του Καλαϊτζάκη
5-5 ισοφαρίζει ο Νίνταμ
5-3 με νέο κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο! Πήρε και το φάουλ ο Έλληνας σέντερ
3-3 με κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο
1-3 με τρίποντο του Γιοβάνοβιτς
1-0 με 1/2 βολές του Χαραλαμπόπουλου
Δύο λεπτά χωρίς σκορ στο παιχνίδι!
Το πρώτο λεπτό πέρασε χωρίς σκορ
Νευρικό ξεκίνημα για τις δύο ομάδες
Ίλιτς, Νίντχαμ, Ιβάνοβιτς, Χατζιμπέγκοβιτς, Σιμόνοβιτς, Βούτσελιτς, Ζιβάνοβιτς, Νίκολιτς, Ντρόμπνιακ, Πόποβιτς, Ράντοντσιτς
Ρογκαβόπουλος, Λαρεντζάκης, Μωραΐτης, Τολιόπουλος, Π. Καλαϊτζάκης, Χαραλαμπόπουλος, Παπανικολάου, Χουγκάζ, Κ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Μήτρου-Λονγκ, Νετζήπογλου
Αν η Ελλάδα προκριθεί, λοιπόν, στη δεύτερη φάση θα αντιμετωπίσει τις τρεις ομάδες που θα τερματίσουν πρώτες στο Group A, δηλαδή τρεις από τις: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, Δανία
Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη φάση μεταφέροντας τα αποτελέσματά τους από την πρώτη φάση
Η Ελλάδα έκανε το 2/2 κόντρα σε Ρουμανία και Πορτογαλία στο παράθυρο του Νοεβρίου και βρίσκεται στην πρώτη θέση του Group B. Το Μαυροβούνιο είναι 3ο με ρεκόρ 1-1
