Η Εθνική Ελλάδας συνέτριψε τη Μεγάλη Βρετανία με 93-71 κι ολοκλήρωσε την πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με ρεκόρ 3-1.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ανέβασε κατακόρυφα στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, συνδύασε την ουσία με το θέαμα κι έφτασε δια περιπάτου στην τελική επικράτηση, ξεσηκώνοντας τον κόσμο που γέμισε το κλειστό της Νεάπολης στη Λάρισα.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Ελλάδα – Μεγάλη Βρετανία:

Six players post double-digit scoring as Greece 🇬🇷 avoid a second slip-up against Great Britain.



