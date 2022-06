Ο Γιώργος Παπαγιάννης συνδύασε την ουσία με το θέαμα στην αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Μεγάλη Βρετανία στη Λάρισα για προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ.

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού ξεσήκωσε τον κόσμο στο κλειστό Νεάπολης, καρφώνοντας εντυπωσιακά την μπάλα στο καλάθι των αντιπάλων του, εκμεταλλευόμενος δύο υπέροχες πάσες από Γκίκα και Ντόρσεϊ.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης έκανε πάρτι κάτω από τα καλάθια, έχοντας υπέροχες συνεργασίας με τον Ντόρσεϊ.

Δείτε τις φοβερές φάσεις με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Παπαγιάννη:

