Ελλάδα – Ουγγαρία live ο ημιτελικός της εθνικής πόλο ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση της Εθνικής πόλο των ανδρών με την Ουγγαρία για τα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.
18:34 | 23.01.2026
18:31 | 23.01.2026
Τέλος δεύτερου οκταλέπτου: Ελλάδα - Ουγγαρία 8-8
18:30 | 23.01.2026
8-8 ισοφαρίζουν και πάλι οι Ούγγροι
18:30 | 23.01.2026
18:29 | 23.01.2026
ΓΚΟΟΟΟΛ ο Παπανικολάου και 8-7 για την Ελλάδα
18:29 | 23.01.2026
Η Ουγγαρία ισοφαρίζει 7-7 με ακόμα ένα γκολ στον παραπάνω. Άχαστοι οι Ούγγροι
18:27 | 23.01.2026
ΓΚΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 7-6 με τον τρομερό Κάκαρη
18:27 | 23.01.2026
Δύο σερί χαμένες ευκαιρίες στον παραπάνω για την Ελλάδα
18:26 | 23.01.2026
18:23 | 23.01.2026
Ο Αργυρόπουλος έχει δύο αποβολές και κινδυνεύει να φύγει οριστικά από το παιχνίδι
18:22 | 23.01.2026
6-6 ισοφαρίζουν οι Ούγγροι
18:22 | 23.01.2026
ΓΚΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα στον παραπάνω και 6-5 με τον Παπαναστασίου
18:21 | 23.01.2026
18:21 | 23.01.2026
Γκολ για τους Ούγγρους στον παραπάνω και 5-5
18:18 | 23.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο
18:17 | 23.01.2026
Το δεύτερο γκολ του Σκουμπάκη
18:17 | 23.01.2026
Τέλος πρώτου οκταλέπτου: Ελλάδα - Ουγγαρία 5-4
18:15 | 23.01.2026
18:14 | 23.01.2026
5-4 με ακόμα ένα γκολ στον παραπάνω για τους Ούγγρους
18:13 | 23.01.2026
ΓΚΟΛ από τον Γκίλλα στο τελευταίο δευτερόλεπτο της επίθεσης και 5-3
18:12 | 23.01.2026
18:11 | 23.01.2026
ΓΚΟΛ στον παραπάνω για την Ελλάδα με τον Σκουμπάκη και 4-3
18:11 | 23.01.2026
3-3 ισοφαρίζουν οι Ούγγροι με ακόμα ένα γκολ στον παραπάνω
18:10 | 23.01.2026
18:09 | 23.01.2026
3-2 μειώνουν οι Ούγγροι με παίκτη παραπάνω
18:08 | 23.01.2026
18:07 | 23.01.2026
ΓΚΟΛΑΡΑΑΑΑ από τον Σκουμπάκη και 3-1 για την Ελλάδα
18:06 | 23.01.2026
To πρώτο γκολ του Γενηδουνιά
18:06 | 23.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα με τον Κάκαρη και 2-1
18:05 | 23.01.2026
Κερδίζει αποβολή ο Κάκαρης
18:04 | 23.01.2026
Γκολ για την Ουγγαρία με μακρινό σουτ και 1-1
18:04 | 23.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλλάδα και 1-0! Ο Ντίνος Γενηδουνιάς ανοίγει το σκορ
18:03 | 23.01.2026
Φοβερή ενέργεια από τον Κάκαρη και κερδισμένο πέναλτι για την Ελλάδα
18:02 | 23.01.2026
Βγήκε εύκολα η άμυνα
18:02 | 23.01.2026
Πρώτη κατοχή για την Ουγγαρία
18:00 | 23.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
17:57 | 23.01.2026
17:55 | 23.01.2026
Βίντεο από την άφιξη της ομάδας του Θοδωρή Βλάχου λίγα λεπτά νωρίτερα
17:52 | 23.01.2026
Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των δύο ομάδων και ακολουθούν οι εθνικοί ύμνοι των δύο χωρών
17:51 | 23.01.2026
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων
17:50 | 23.01.2026
Ο Γιώργος Αφρουδάκης μίλησε πριν τον ιστορικό ημιτελικό
17:47 | 23.01.2026
Ο Σεμίρ Σπάχιτς ήταν ο παίκτης που έμεινε εκτός της ελληνικής αποστολής για τον ημιτελικό
17:47 | 23.01.2026
17:46 | 23.01.2026
17:46 | 23.01.2026
17:45 | 23.01.2026
Ας θυμηθούμε τις μεγάλες νίκες της Ελλάδας που την έφεραν στα ημιτελικά
17:45 | 23.01.2026
Η σύνθεση της Εθνικής πόλο
Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος-Κανακάκης, Παπαναστασίου, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος
17:44 | 23.01.2026
Το ζευγάρι του δεύτερου ημιτελικού είναι το Σερβία - Ιταλία, με τους διοργανωτές Σέρβους να είναι το μεγάλο φαβορί
17:43 | 23.01.2026
Η γαλανόλευκη είναι έτοιμη να γράψει ιστορία!
Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα διεκδικήσει το πρώτο της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό απέναντι σε μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις του πόλο
17:43 | 23.01.2026
Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ στις 18:00
17:41 | 23.01.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Εθνικής πόλο των ανδρών με την Ουγγαρία για τα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου