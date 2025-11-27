Ελλάδα – Ρουμανία 91-64: Σαρωτική πρεμιέρα στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ με Λαρεντζάκη και Σαμοντούροφ

Ιδανική πρεμιέρα στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 2027 έκανε η Εθνική Ελλάδας. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέτριψε την αδύναμη Ρουμανία με 91-64 στο Αλεξάνδρειο και έδειξε από νωρίς ποιο είναι το φαβορί του ομίλου (Μαυροβούνιο και Πορτογαλία οι άλλες δύο ομάδες).

Η Εθνική Ελλάδας δεν συνάντησε το παραμικρό πρόβλημα κόντρα στη Ρουμανία. Έχτισε διψήφιες διαφορές από νωρίς και έφτασε δια περιπάτου στην τελική επικράτηση.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού μέτρησε 18 πόντους με 4 τρίποντα, ενώ ο ψηλός του Παναθηναϊκού είχε 16 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Εξαιρετικές εντυπώσεις άφησε στο ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδας ο Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ (13 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ). Διψήφιος και άχαστος (17 πόντοι με 5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα) και ο Νίκος Περσίδης στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του με την Ανδρών.

Η συνέχεια θα γραφτεί εκτός έδρας, απέναντι στην Πορτογαλία την Κυριακή (30/11).

Ο αγώνας

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν αυτός που έδωσε τον τόνο από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Με επτά δικούς του πόντους και τον Ελάιζα Μήτρου Λονγκ να ευστοχεί στους πρώτους δικούς του με τα γαλανόλευκα βοήθησαν για το 10-4 (2’30’’) με τους Σαμοντούροβ και Τολιόπουλο να ακολουθούν για το +15 (21-6, 5’40’’).

Η Ρουμανία προσπάθησε (21-12, 7’), αλλά η Ελλάδα έφτασε και πάλι σε double score από τα χέρια του Μωραϊτη (24-12, 8’20’’). Το κλείσιμο της πρώτης περιόδου με τον Χαραλαμπόπουλο να δίνει στον Τσαλμπούρη για να νικήσουν το χρόνο και το άνοιγμα της δεύτερης με ένα εκτός ισορροπίας τρίποντο από τον Τολιόπουλο, έγραψαν την συνέχεια στο «Αλεξάνδρειο» (29-12, 10’25’’).

Οι Ρουμάνοι έκαναν και πάλι την προσπάθεια να πλησιάσουν (29-20, 13’30’’), αλλά Μήτρου Λονγκ και Λαρεντζάκης έστειλαν και πάλι την διαφορά στο +15 (35-20, 15’). Σαμοντούροβ και Καραγιαννίδης πήραν τη σκυτάλη (39-22, 16’40’’), ενώ ο Περσίδης στην πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα, σημείωσε και τους πρώτους πόντους από την ασίστ του Χαραλαμπόπουλου, διαμορφώνοντας το 45-26 (19’).

Τα τρίποντα από Σαμοντούροβ και Λαρεντζάκη έστειλαν την διαφορά στο +24 (56-32, 23’), ο Λάρι συνέχισε, ο Μήτρου Λονγκ ακολούθησε (64-36, 26′) με τον κόσμο να χειροκροτά θερμά κάθε προσπάθεια και να βοηθά με τον δικό του τρόπο. Η απόσταση αυξήθηκε περισσότερο με τον Περσίδη να πηγαίνει στο “γκολ φάουλ” και το 77-45 (32′), φτάνοντας και αυτός σε διψήφιο αριθμό πόντων! Η πέμπτη ασίστ του Χαραλαμπόπουλου βοήθησε τον Καλαϊτζάκη να γράψει το 81-45 (33’10”). Ο ρυθμός δεν έπεσε για την Εθνική Ομάδα, ο Περσίδης στην πρώτη του εμφάνιση με τα μπλε σε 13′ σημείωσε 17 πόντους για να γράψει το 91-57 (37’10”) και η Ελλάδα έφτασε χωρίς να απειληθεί στη νίκη με το τελικό 91-64.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-12, 45-29, 68-44, 91-64.

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Λαρεντζάκης 18 (4), Μωραίτης 7, Τολιόπουλος 5 (1), Φλιώνης 3 (1), Καλαϊτζάκης Π. 8 (1), Κακλαμανάκης, Χαραλαμπόπουλος, Περσίδης 17 (2), Σαμοντούροβ 16 (2), Τσαλμπούρης 2, Καραγιαννίδης 2, Μήτρου Λόνγκ Ελ. 13 (1).

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 21/40 δίποντα, 13/30 τρίποντα, 10/13 βολές, 34 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 12 επιθετικά), 29 ασίστ, 19 φάουλ, 12 λάθη, 14 κλεψίματα, 2 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Ρουμανίας: 17/29 δίποντα, 7/28 τρίποντα, 9/16 βολές, 36 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 12 επιθετικά), 21 ασίστ, 15 φάουλ, 21 λάθη, 5 κλεψίματα, 1 μπλοκ.