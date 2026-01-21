Ελλάδα – Ρουμανία: Με το μυαλό στον ημιτελικό η Εθνική πόλο των ανδρών

Διαδικαστικού χαρακτήρα είναι το τελευταίο παιχνίδι της εθνικής πόλο ανδρών στη Β΄ φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.

Μετά τη νίκη του (15-13) επί της Ιταλίας, η εθνική πόλο έχει ήδη εξασφαλίσει, όχι απλά την πρόκριση, αλλά και την πρώτη θέση του ΣΤ΄ ομίλου, και απέναντι στη Ρουμανία (21/1, 21:30, ΕΡΤ2) θα επιδιώξει απλώς να συνεχίσει το σερί νικών του στη διοργάνωση.

Ο Θοδωρής Βλάχος έχει ήδη στο μυαλό του τον ημιτελικό της Παρασκευής (23/1), όπου η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία και πιθανά να κάνει κάποιες δοκιμές, ενώ το λογικό είναι να μοιράσει το χρόνο συμμετοχής και να δώσει «ανάσες» στους παίκτες που έχουν επιβαρυνθεί περισσότερο ως τώρα (Γκίλλας, Αργυρόπουλος και Γκιουβέτσης είναι οι τρεις με το μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής ως τώρα, μεταξύ των παικτών γηπέδου).

Στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού επιστρέφει ο αρχηγός, Ντίνος Γενηδουνιάς, ο οποίος εξέτισε την τιμωρία δύο αγωνιστικών που του επιβλήθηκε, μετά την αποβολή του στο ντέρμπι με την Κροατία.

Να σημειωθεί ότι το ματς είναι εξίσου αδιάφορο και για τη Ρουμανία, η οποία είναι οριστικά τέταρτη στον όμιλο και θα διεκδικήσει απέναντι στο Μαυροβούνιο την έβδομη θέση, έχοντας πετύχει τον αντικειμενικό στόχο της, δηλαδή το πλασάρισμα στην πρώτη οκτάδα, για δεύτερη σερί διοργάνωση.

Πιο πρόσφατη αναμέτρηση των δύο ομάδων ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όταν τέθηκαν αντιμέτωπες στην πρεμιέρα, με την εθνική να επικρατεί εύκολα με 14-7.

Λίγο νωρίτερα (7 μ.μ.) θα αρχίσει το ντέρμπι της Ιταλίας με την Κροατία, ο νικητής του οποίου θα συμπληρώσει την τετράδα των ημιτελικών.