Ελλάδα – Σλοβακία 24-7 τελικό: Επιβλητική νίκη για την Εθνική πόλο γυναικών

Πρεμιέρα με... παρέλαση για την Εθνική πόλο γυναικών της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
Εθνική πόλο γυναικών
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο
1η αγωνιστική
24 - 7
Τελικό σκορ
Στιγμιότυπο από αγώνα της Εθνικής πόλο γυναικών / EUROKINISSI

Η Εθνική πόλο γυναικών της Ελλάδας έστησε “πάρτι” κόντρα στη Σλοβακία για το πρώτο της παιχνίδι στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Μαδέιρα στην Πορτογαλία, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 24-7.

13:36 | 26.01.2026
13:34 | 26.01.2026

Η Ελλάδα έκανε... περίπατο στην πρεμιέρα της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών και "διέλυσε" με 24-7 τη Σλοβακία

13:34 | 26.01.2026
Τέλος στο ματς! Ελλάδα - Σλοβακία 24-7
13:30 | 26.01.2026
24-7 για την Ελλάδα με την Τριχά!
13:29 | 26.01.2026
23-7 με την Βιταλιάνο μειώνει η Σλοβακία
13:27 | 26.01.2026
23-6 με τον 5ο γκολ της Καραγιάννη στο ματς!
13:24 | 26.01.2026
22-6 με πέναλτι της Τριχά για την Ελλάδα!
13:24 | 26.01.2026
Μειώνουν σε 21-6 οι Σλοβάκες
13:18 | 26.01.2026
21-5 με τη Σιούτη για την Ελλάδα!
13:18 | 26.01.2026

7-1 το επιμέρους σκορ στο τρίτο 8λεπτο υπέρ της Εθνικής Ελλάδας

13:17 | 26.01.2026
Τέλος τρίτου 8λέπτου: Ελλάδα - Σλοβακία 20-5
13:17 | 26.01.2026

Η Τριχά είναι αναδειχθεί πρώτη σκόρερ στο πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα

13:16 | 26.01.2026
20-5 με το πρώτο γκολ της Τριχά στο ματς!
13:14 | 26.01.2026
19-5 με την Καραγιάννη να φθάνει επίσης σε "καρέ" για την Ελλάδα!
13:13 | 26.01.2026
18-5 για την Ελλάδα με την Μπιτσάκου!
13:12 | 26.01.2026
3,5 λεπτά
για τη λήξη του τρίτου 8λέπτου
13:11 | 26.01.2026
17-5 με την Ελευθερία Πλευρίτου για την Ελλάδα!
13:09 | 26.01.2026
16-5 με "χατ-τρικ" της Καραγιάννη για την Ελλάδα!
13:08 | 26.01.2026
15-5 με την Μπαρανοβίτσοβα για τη Σλοβακία
13:07 | 26.01.2026
15-4 με το δεύτερο γκολ της Βάσως Πλευρίτου στο ματς!
13:06 | 26.01.2026
14-4 με την Ξενάκη για την Ελλάδα!
13:05 | 26.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
13:00 | 26.01.2026

Η Εθνική μας ομάδα "χαλάρωσε" στο δεύτερο 8λεπτο, αλλά με επιμέρους σκορ 5-3, αύξησε κι άλλο το προβάδισμά της έναντι της Σλοβακίας

12:59 | 26.01.2026
Ημίχρονο: Ελλάδα - Σλοβακία 13-4
12:58 | 26.01.2026
13-4 με την Κάτσκοβα για τη Σλοβακία
12:58 | 26.01.2026
13-3 με το δεύτερο γκολ της Καραγιάννη για την Ελλάδα!
12:55 | 26.01.2026
12-3 μειώνουν με την Γκαραντσόφσκα οι Σλοβάκες
12:55 | 26.01.2026
12-2 για την Ελλάδα με την Νίνου!
12:53 | 26.01.2026
11-2 με την Φουντωτού για την Ελλάδα!
12:52 | 26.01.2026
10-2 μείωσαν οι Σλοβάκες με την Βιταλιάνο
12:47 | 26.01.2026
10-1 με την Σιούτη για την Ελλάδα!
12:47 | 26.01.2026
9-1 για την Ελλάδα με την Καραγιάννη!
12:44 | 26.01.2026

Η Ελλάδα έχει ήδη "καθαρίσει" το ματς με τη Σλοβακία στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

12:43 | 26.01.2026
Τέλος πρώτου 8λέπτου: Ελλάδα - Σλοβακία 8-1
12:43 | 26.01.2026
8-1 με τη Χολιτσόβα από πολύ μακριά, το πρώτο γκολ της Σλοβακίας στο ματς
12:42 | 26.01.2026

Δεν μπορεί να βγάλει αντίδραση η Σλοβακία στο ματς, με την Εθνικής μας Ομάδα να κάνει ό,τι θέλει στην αναμέτρηση

12:42 | 26.01.2026
8-0 για την Ελλάδα με «καρέ» από την Μυριοκεφαλιτάκη!
12:41 | 26.01.2026
7-0 για την Ελλάδα με το τρίτο γκολ της Μυριοκεφαλιτάκη στο ματς!
12:38 | 26.01.2026
6-0 για την Ελλάδα με τη Βάσω Πλευρίτου!
12:37 | 26.01.2026
3 λεπτά
για το πρώτο 8λεπτο
12:35 | 26.01.2026
5-0 για την Ελλάδα με την Ελευθερία Πλευρίτου!
12:35 | 26.01.2026

Η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων είναι ξεκάθαρη από το πρώτο 8λεπτο

12:34 | 26.01.2026
4-0 για την Ελλάδα με τη Βάσω Πλευρίτου!
12:33 | 26.01.2026
3-0 για την Ελλάδα με το δεύτερο γκολ της Μυριοκεφαλιτάκη!
12:33 | 26.01.2026
2-0 για την Ελλάδα με την Ξενάκη!
12:32 | 26.01.2026

Έβγαλε την άμυνα η Εθνική Ομάδα

12:31 | 26.01.2026

Αποβολή και χωρίς τερματοφύλακα η Ελλάδα στην επίθεση

12:30 | 26.01.2026
1-0 για την Ελλάδα με τη Μυριοκεφαλιτάκη!
12:30 | 26.01.2026

Πρώτη επίθεση για την Ελλάδα

12:29 | 26.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
12:29 | 26.01.2026

Όλα έτοιμα για την πρεμιέρα της διοργάνωσης

12:23 | 26.01.2026
Οι αθλήτριες της Εθνικής στο ευρωπαϊκό

Μπιτσάκου Αφροδίτη, Πάτρα Μαρία, Γρηγοροπούλου Ελένη, Καραγιάννη Ανδρονίκη, Καρύτσα Ευαγγελία, Ξενάκη Ελένη, Φουντωτού Ελευθερία, Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Νίνου Ειρήνη, Πλευρίτου Βασιλική, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή, Πλευρίτου Ελευθερία.

12:20 | 26.01.2026

Η Ελλάδα κατεβαίνει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ως παγκόσμια πρωταθλήτρια και είναι από τα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο

12:19 | 26.01.2026

Μετά το θρίαμβο των ανδρών, η Ελλάδα θα διεκδικήσει μία νέα διάκριση, με την ομάδα των γυναικών

ΦΩΤΟ Eurokinissi
Ιταλία – Ελλάδα 5-12: Ιστορικό χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική πόλο ανδρών στο ευρωπαϊκό με ανεπανάληπτο Ζερδεβά
Η γαλανόλευκη “έδεσε κόμπο” την Ιταλία και πήρε αυτή την ιστορική νίκη – Ανίκητος ο τερματοφύλακας Ζερδεβάς
12:18 | 26.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ελλάδα - Σλοβακία για την 1η αγωνιστική των ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο γυναικών

12:18 | 26.01.2026
