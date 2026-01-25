Ιταλία – Ελλάδα 5-12: Ιστορικό χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική πόλο ανδρών στο ευρωπαϊκό με ανεπανάληπτο Ζερδεβά

Η Εθνική πόλο ανδρών έγραψε ιστορία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης του Βελιγραδίου! Η Ελλάδα “βούλιαξε” την Ιταλία στον “μικρό” τελικό της διοργάνωσης (5-12) και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, ανεβαίνοντας για πρώτο φορά στο βάθρο, στη διοργάνωση! Κορυφαίος ο Μάνος Ζερδεβάς,

Παρά το γεγονός ότι είχε μετάλλια σε Παγκόσμια Υγρού Στίβου, Ολυμπιακούς Αγώνες, World League, World Cup και Μεσογειακούς Αγώνες, η Εθνική πόλο των ανδρών ήταν χωρίς διάκριση σε Ευρωπαϊκό. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έβαλε όμως τέλος στη συγκεκριμένη “κατάρα” και ανέβηκε στο βάθρο, στο τουρνουά του Βελιγραδίου, μετά τη νέα της νίκη επί της Ιταλίας, σε αυτή τη διοργάνωση! ο Μάνος Ζερδεβάς κατέβασε… ρολά, ενώ ο Αργυρόπουλος πέτυχε 4 γκολ.

Το ματς…

Η Εθνική πόλο ανδρών μπήκε πολύ καλά στον “μικρό” τελικό με την Ιταλία κάνοντας καλές άμυνες και παίρνοντας προβάδισμα δυο γκολ (0-4) με τους Γκιουβέτση, Κάκαρη και Αργυρόπουλο (2 γκολ). Η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Φερέρο έφερε το πρώτο γκολ των “ατζούρι” στο ματς (1-4), οι οποίοι είχαν τρία δοκάρια σε αυτή την περίοδο αλλά τα βρήκαν.. σκούρα κόντρα στον Ζερδεβά.

Η Εθνική πόλο ανδρών βρήκε γκολ με τον Καλογερόπουλο στην αρχή του 2ου οκταλέπτου. Ελλάδα και Ιταλία έπαιξαν εξαιρετικές άμυνες για λίγα λεπτά, ενώ ξεχώρισαν και οι Ντε Λούνγκο – Ζερβεβάς, με τις επεμβάσεις τους. Το γκολ του Παπαναστασίου ανέβασε τη διαφορά στο +5 (1-6), με τον Έλληνα διεθνή να το πανηγυρίζει έξαλλα. Η Γαλανόλευκη ανέβασε το σκορ στο 1-7, πριν δεχθεί το πρώτο τέρμα των Ιταλών στον περίοδο από τον Κοντέμι (2-7). Οι αποκρούσεις του Έλληνα πορτιέρε σε αυτή την περίοδο ήταν αυτό που ξεχώρισε!

Ο Κάκαρης πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ στο 3ο οκτάλεπτο -με πλάτη προς το τέρμα- κάνοντας το 2-8 για την γαλανόλευκη και ξεσηκώνοντας τον κόσμο στην εξέδρα! Η Ιταλία πέτυχε ένα ακόμα γκολ με πολύ κόπο, για να έρθει το 3-9 της Ελλάδας με το τέρμα του Γκιουβέτση, μετά από έλεγχο της φάσης (για το εάν πέρασε η μπάλα τη γραμμή του τέρματος, μετά από δοκάρι). Το 4-10 του οκταλέπτου έβαλε το ματς στο φινάλε του.

Η γαλανόλευκη δεν βγήκε.. εκτός πορείας και συνέχισε να παίζει με μεγάλη αυτοπεποίθηση στην άμυνα, με τον Αργυρόπουλο να κάνει το 4-11, σημειώνοντας το τρίτο του τέρμα στον αγώνα. Στην μοναδική της κακή αμυντική λειτουργία, η Ελλάδα δέχθηκε το 5ο γκολ της Ιταλίας, από τον Μπαλζαρίνι (5-11). Το ματς ολοκληρώθηκε με τον Αργυρόπουλο να σημειώνει ένα ακόμα γκολ (4ο στο ματς) και να φτάνει τα 26 στη διοργάνωση (πρώτος σκόρερ).

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 1-3, 2-3, 1-5

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 2, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος.

Ιταλία (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Αλεζιάνι, Ντελ Μπάσο, Φερέρο 2, Ντι Σόμα, Ντόλτσε, Τζανάτσα, Ιόκι-Γκράτα, Μπρούνι, Κοντέμι 2, Καρνεσέκι, Ντε Μικέλις, Μπαλτσαρίνι 1.