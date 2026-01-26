Ελλάδα – Σλοβακία live για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο 1η αγωνιστική
20
-
5
Τρίτο 8λεπτο
Στιγμιότυπο από αγώνα της Εθνικής πόλο γυναικών / EUROKINISSI
Η Εθνική πόλο γυναικών της Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Σλοβακία για το πρώτο της παιχνίδι στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Μαδέιρα στην Πορτογαλία, αναζητώντας ένα θετικό ξεκίνημα στη διοργάνωση.
13:29 | 26.01.2026
23-7 με την Βιταλιάνο μειώνει η Σλοβακία
13:27 | 26.01.2026
23-6 με τον 5ο γκολ της Καραγιάννη στο ματς!
13:24 | 26.01.2026
22-6 με πέναλτι της Τριχά για την Ελλάδα!
13:24 | 26.01.2026
Μειώνουν σε 21-6 οι Σλοβάκες
13:18 | 26.01.2026
21-5 με τη Σιούτη για την Ελλάδα!
13:18 | 26.01.2026
7-1 το επιμέρους σκορ στο τρίτο 8λεπτο υπέρ της Εθνικής Ελλάδας
13:17 | 26.01.2026
Τέλος τρίτου 8λέπτου: Ελλάδα - Σλοβακία 20-5
13:17 | 26.01.2026
Η Τριχά είναι αναδειχθεί πρώτη σκόρερ στο πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα
13:16 | 26.01.2026
20-5 με το πρώτο γκολ της Τριχά στο ματς!
13:14 | 26.01.2026
19-5 με την Καραγιάννη να φθάνει επίσης σε "καρέ" για την Ελλάδα!
13:13 | 26.01.2026
18-5 για την Ελλάδα με την Μπιτσάκου!
13:12 | 26.01.2026
3,5 λεπτά
για τη λήξη του τρίτου 8λέπτου
13:11 | 26.01.2026
17-5 με την Ελευθερία Πλευρίτου για την Ελλάδα!
13:09 | 26.01.2026
16-5 με "χατ-τρικ" της Καραγιάννη για την Ελλάδα!
13:08 | 26.01.2026
15-5 με την Μπαρανοβίτσοβα για τη Σλοβακία
13:07 | 26.01.2026
15-4 με το δεύτερο γκολ της Βάσως Πλευρίτου στο ματς!
13:06 | 26.01.2026
14-4 με την Ξενάκη για την Ελλάδα!
13:05 | 26.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
13:00 | 26.01.2026
Η Εθνική μας ομάδα "χαλάρωσε" στο δεύτερο 8λεπτο, αλλά με επιμέρους σκορ 5-3, αύξησε κι άλλο το προβάδισμά της έναντι της Σλοβακίας
12:59 | 26.01.2026
Ημίχρονο: Ελλάδα - Σλοβακία 13-4
12:58 | 26.01.2026
13-4 με την Κάτσκοβα για τη Σλοβακία
12:58 | 26.01.2026
13-3 με το δεύτερο γκολ της Καραγιάννη για την Ελλάδα!
12:55 | 26.01.2026
12-3 μειώνουν με την Γκαραντσόφσκα οι Σλοβάκες
12:55 | 26.01.2026
12-2 για την Ελλάδα με την Νίνου!
12:53 | 26.01.2026
11-2 με την Φουντωτού για την Ελλάδα!
12:52 | 26.01.2026
10-2 μείωσαν οι Σλοβάκες με την Βιταλιάνο
12:47 | 26.01.2026
10-1 με την Σιούτη για την Ελλάδα!
12:47 | 26.01.2026
9-1 για την Ελλάδα με την Καραγιάννη!
12:44 | 26.01.2026
Η Ελλάδα έχει ήδη "καθαρίσει" το ματς με τη Σλοβακία στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
12:43 | 26.01.2026
Τέλος πρώτου 8λέπτου: Ελλάδα - Σλοβακία 8-1
12:43 | 26.01.2026
8-1 με τη Χολιτσόβα από πολύ μακριά, το πρώτο γκολ της Σλοβακίας στο ματς
12:42 | 26.01.2026
Δεν μπορεί να βγάλει αντίδραση η Σλοβακία στο ματς, με την Εθνικής μας Ομάδα να κάνει ό,τι θέλει στην αναμέτρηση
12:42 | 26.01.2026
8-0 για την Ελλάδα με «καρέ» από την Μυριοκεφαλιτάκη!
12:41 | 26.01.2026
7-0 για την Ελλάδα με το τρίτο γκολ της Μυριοκεφαλιτάκη στο ματς!
12:38 | 26.01.2026
6-0 για την Ελλάδα με τη Βάσω Πλευρίτου!
12:35 | 26.01.2026
5-0 για την Ελλάδα με την Ελευθερία Πλευρίτου!
12:35 | 26.01.2026
Η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων είναι ξεκάθαρη από το πρώτο 8λεπτο
12:34 | 26.01.2026
4-0 για την Ελλάδα με τη Βάσω Πλευρίτου!
12:33 | 26.01.2026
3-0 για την Ελλάδα με το δεύτερο γκολ της Μυριοκεφαλιτάκη!
12:33 | 26.01.2026
2-0 για την Ελλάδα με την Ξενάκη!
12:32 | 26.01.2026
Έβγαλε την άμυνα η Εθνική Ομάδα
12:31 | 26.01.2026
Αποβολή και χωρίς τερματοφύλακα η Ελλάδα στην επίθεση
12:30 | 26.01.2026
1-0 για την Ελλάδα με τη Μυριοκεφαλιτάκη!
12:30 | 26.01.2026
Πρώτη επίθεση για την Ελλάδα
12:29 | 26.01.2026
Όλα έτοιμα για την πρεμιέρα της διοργάνωσης
12:23 | 26.01.2026
Οι αθλήτριες της Εθνικής στο ευρωπαϊκό
Μπιτσάκου Αφροδίτη, Πάτρα Μαρία, Γρηγοροπούλου Ελένη, Καραγιάννη Ανδρονίκη, Καρύτσα Ευαγγελία, Ξενάκη Ελένη, Φουντωτού Ελευθερία, Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Νίνου Ειρήνη, Πλευρίτου Βασιλική, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή, Πλευρίτου Ελευθερία.
12:20 | 26.01.2026
Η Ελλάδα κατεβαίνει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ως παγκόσμια πρωταθλήτρια και είναι από τα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο
12:18 | 26.01.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ελλάδα - Σλοβακία για την 1η αγωνιστική των ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο γυναικών
12:18 | 26.01.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr