Ελλάδα – Τουρκία 20-8 Τελικό: Γαλανόλευκο «πάρτι» στο Βελιγράδι

Η Εθνική πόλο των ανδρών της Ελλάδας νίκησε με 20-8 την Τουρκία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης του Βελιγραδίου και έκανε το 4/4 στην πρεμιέρα της δεύτερη φάσης της διοργάνωσης.
20:11 | 17.01.2026
20:10 | 17.01.2026
Η Εθνική Ελλάδας έκανε επίδειξη δύναμης και έφθασε άνετα στο 4/4 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο του Βελιγραδίου, με το 20-8 επί της αδύναμης Τουρκίας
20:09 | 17.01.2026
Τέλος στο ματς! Ελλάδα - Τουρκία 20-8
20:08 | 17.01.2026
20-8 με τον Καλογερόπουλο να βάζει το... κερασάκι για την Εθνική!
20:04 | 17.01.2026
19-8 με τον Πούρο για την Εθνική!
20:04 | 17.01.2026
2 λεπτά
για τη λήξη του αγώνα
20:01 | 17.01.2026
Δοκάρι και χαμένες ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ από την Εθνική
19:58 | 17.01.2026
18-8 με τον Τσανέρ μείωσε η Τουρκία
19:57 | 17.01.2026
18-7 με τον Καλογερόπουλο αυξάνει κι άλλο τη διαφορά η Ελλάδα!
19:54 | 17.01.2026
17-7 με τον Αναστασίου ξανά στο +10 η Εθνική!
19:54 | 17.01.2026
19:51 | 17.01.2026
Τέλος τρίτου 8λέπτου! Ελλάδα - Τουρκία 16-7
19:50 | 17.01.2026
16-7 μείωσε ξανά με τον Κούλογλου η Τουρκία
19:49 | 17.01.2026
16-6 με τον Καλογερόπουλο να ευστοχεί στο πέναλτι
19:49 | 17.01.2026
Φοβερή πάσα του Γκίλλα και πέναλτι για την Ελλάδα!
19:46 | 17.01.2026
2 λεπτά
για το τέλος του 8λέπτου
19:44 | 17.01.2026
15-6 μειώνει ο Ντουζενλί
19:42 | 17.01.2026
15-5 με τον Παπαναστασίου να φθάνει τα 9 γκολ στη διοργάνωση!
19:41 | 17.01.2026
14-5 με πέναλτι του Παπαναστασίου για την Ελλάδα!
19:41 | 17.01.2026
13-5 μείωσε ο Κούλογλου για την Τουρκία
19:40 | 17.01.2026
13-4 με τον Πούρο για την Ελλάδα!
19:37 | 17.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
19:37 | 17.01.2026
19:34 | 17.01.2026
Εντυπωσιακή η Εθνική στο δεύτερο 8λεπτο, "καθάρισε" ουσιαστικά το ματς κόντρα στην Τουρκία
19:34 | 17.01.2026
Τέλος δεύτερης περιόδου: Ελλάδα - Τουρκία 12-4
19:32 | 17.01.2026
12-4 με ωραίο γυριστό σουτ του Κάκαρη για την Ελλάδα!
19:31 | 17.01.2026
11-4 με τον Καλογερόπουλο συνεχίζεται το ελληνικό «πάρτι»!
19:30 | 17.01.2026
10-4 με τον Χαλυβόπουλο! Ασταμάτητη η Εθνική στη δεύτερη περίοδο!
19:30 | 17.01.2026
Το μεγαλύτερο προβάδισμα για την Εθνική μας στο ματς
19:29 | 17.01.2026
9-4 με τον Παπαναστασίου για την Ελλάδα!
19:27 | 17.01.2026
Δοκάρι και χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα
19:26 | 17.01.2026
8-4 με τον Πούρο να αυξάνει ξανά τη διαφορά για την Ελλάδα!
19:24 | 17.01.2026
7-4 με τον Παπαναστασίου να σκοράρει εύκολα από κοντά!
19:21 | 17.01.2026
6-4 μειώνει ξανά η Τουρκία και πάλι με τον Ντουζενλί
19:20 | 17.01.2026
19:19 | 17.01.2026
Τέλος πρώτης περιόδου! Ελλάδα - Τουρκία 6-3
19:18 | 17.01.2026
6-3 για την Ελλάδα!
Μετά από λάθος στην άμυνα της Τουρκίας, ο Καλογερόπουλος σκόραρε σε κενή εστία για την Εθνική μας!
19:18 | 17.01.2026
5-3 με τον Κάκκαρη η Ελλάδα!
19:17 | 17.01.2026
Φοβερή απόκρουση του Ζερδεβά! Με δύο παίκτες λιγότερους έπαιζε η Εθνική!
19:17 | 17.01.2026
1 λεπτό
για το πρώτο 8λεπτο
19:16 | 17.01.2026
Ακυρώθηκε και το 5ο γκολ της Ελλάδας, αφού γύρισαν τη φάση πίσω οι διαιτητές
19:16 | 17.01.2026
4-3 με εύστοχη εκτέλεση του Ντουζενλί για την Τουρκία
19:13 | 17.01.2026
Πέναλτι για την Τουρκία μέσω VAR
19:13 | 17.01.2026
5-2 με τον Γκίλλα να σκοράρει αμαρκάριστος από κοντά για την Εθνική!
19:12 | 17.01.2026
Μικρή χαλάρωση από την Εθνική μας, με τον Βλάχο να φωνάζει στους παίκτες του
19:11 | 17.01.2026
Στον παίκτη παραπάνω σκόραρε η Τουρκία με τον Ατζάρ
19:10 | 17.01.2026
4-2 μειώνει κι άλλο η Τουρκία
19:10 | 17.01.2026
3,5 λεπτά
για την πρώτη περίοδο
19:10 | 17.01.2026
Ο Κάχραμαν ήταν ο σκόρερ για τους Τούρκους
19:08 | 17.01.2026
4-1 μειώνει η Τουρκία με γκολ εξ επαφής
19:07 | 17.01.2026
4-0 με φοβερό γκολ του Αργυρόπουλου χωρίς να κοιτάει την εστία!
19:05 | 17.01.2026
3-0 εύκολα για την Ελλάδα με τον Παπαναστασίου!
19:05 | 17.01.2026
Ωραίο διαγώνιο σουτ από τον Γκιουβέτση για το 2-0 της Ελλάδας στο ματς
19:04 | 17.01.2026
2-0 για την Ελλάδα!
19:01 | 17.01.2026
1-0 για την Ελλάδα με πέναλτι του Αργυρόπουλου!
18:58 | 17.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
18:56 | 17.01.2026
Όλα έτοιμα για αρχίσει το ματς
18:55 | 17.01.2026
Ακούγεται τώρα ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας!
18:52 | 17.01.2026
Έχει ξεκινήσει η παρουσίαση των δύο ομάδων στο Βελιγράδι
18:51 | 17.01.2026
Η Ελλάδα βρίσκεται επίσης σε εξαιρετική φόρμα, αλλά δεν έχει διαθέσιμο για το ματς με την Τουρκία και το επόμενο παιχνίδι, τον αρχηγό της Ντίνο Γενηδουνιά, ο οποίος και έχει τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές
18:51 | 17.01.2026
18:50 | 17.01.2026
Η Ελλάδα ψάχνει έτσι την κορυφή του ομίλου και θέλει να συνεχίσει την αήττητη πορεία της στις πρώτες φάσεις της διοργάνωσης
18:49 | 17.01.2026
Η βαθμολογία του νέου ομίλου
Ιταλία 9 (+27)*
Ελλάδα 6 (+15)
Κροατία 3 (+10)
Ρουμανία 3 (-13)
Τουρκία 0 (-12)
Γεωργία 0 (-25)* *Έχουν ένα ματς περισσότερο
18:48 | 17.01.2026
Η τουρκική ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση για τα δεδομένα της, με προπονητή τον Έλληνα Κώστα Λούδη, αλλά δεν έχει τη δυναμική του ελληνικού πόλο
18:47 | 17.01.2026
Η Ελλάδα έκανε το 3/3 στην πρώτη φάση και είναι το φαβορί και κόντρα στην Τουρκία στο νέο όμιλο
18:47 | 17.01.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ελλάδα - Τουρκία για τη δεύτερη φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο ανδρών