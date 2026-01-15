Εθνική πόλο: Το αδιανόητο γκολ παγκόσμιας κλάσης του Στέλιου Αργυρόπουλου κόντρα στην Κροατία

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος είναι ένας από τους καλύτερους πολίστες στον κόσμο και φρόντισε να το δείξει στον αγώνα της Εθνικής πόλο με την Κροατία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η Εθνική πόλο κατάφερε να αντέξει παίζοντας με παίκτη λιγότερο για τα τελευταία τρία λεπτά και νίκησε με 11-10 την Κροατία, κάνοντας άλμα τετράδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Στέλιος Αργυρόπουλος. Ο διεθνής πολίστας της Φερεντσβάρος πέτυχε 4 γκολ, με το τελευταίο είναι απλά μυθικό.

Στα 2.53 για το φινάλε, ο Αργυρόπουλος πήρε την μπάλα και χωρίς να βλέπει με ένα φανταστικό γυριστό σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 11-9.