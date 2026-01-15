Αθλητικά

Εθνική πόλο: Το αδιανόητο γκολ παγκόσμιας κλάσης του Στέλιου Αργυρόπουλου κόντρα στην Κροατία

Το θωρηκτό της Φερεντσβάρος διέλυσε τους Κροάτες
EUROKINISSI
EUROKINISSI

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος είναι ένας από τους καλύτερους πολίστες στον κόσμο και φρόντισε να το δείξει στον αγώνα της Εθνικής πόλο με την Κροατία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η Εθνική πόλο κατάφερε να αντέξει παίζοντας με παίκτη λιγότερο για τα τελευταία τρία λεπτά και νίκησε με 11-10 την Κροατία, κάνοντας άλμα τετράδας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Στέλιος Αργυρόπουλος. Ο διεθνής πολίστας της Φερεντσβάρος πέτυχε 4 γκολ, με το τελευταίο είναι απλά μυθικό.

Στα 2.53 για το φινάλε, ο Αργυρόπουλος πήρε την μπάλα και χωρίς να βλέπει με ένα φανταστικό γυριστό σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 11-9.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
241
133
118
98
95
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo