Ελλάδα – Τουρκία: Η ώρα του ημιτελικού για το Eurobasket

Πότε και τι ώρα θα είναι το τζάμπολ του παιχνιδιού
Ο Βασίλης Τολιόπουλος με τον Κώστα Σλούκα στο Ελλάδα - Λιθουανία
Ο Βασίλης Τολιόπουλος με τον Κώστα Σλούκα / FIBA Basketball

Η Εθνική μπάσκετ θα αντιμετωπίσει την Τουρκία στον μεγάλο ημιτελικό του Eurobasket, με την ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης να γίνεται γνωστή όπως ανακοινώθηκε από την ομοσπονδία.

Συγκεκριμένα, το Ελλάδα – Τουρκία το οποίο θα τραβήξει επάνω του όλα τα φώτα της δημοσιότητας, θα γίνει την Παρασκευή (12/9) 21:00 μετά από απόφαση της FIBA και θα είναι ο δεύτερος ημιτελικός της ημέρας, αφού στις 17:00 θα γίνει ο πρώτος αγώνας.

Αναφορικά με την τηλεοπτική κάλυψη, αυτή θα γίνει από τα κανάλια Novasports καθώς και από την ΕΡΤ1.

Υπενθυμίζεται πως η χώρα μας σε περίπτωση πρόκρισης θα βρεθεί στον μεγάλο τελικό του τουρνουά στον οποίο θα διεκδικίσει το χρυσό μετάλλιο, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα «παλέψει» για το χάλκινο μετάλλιο.

