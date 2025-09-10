Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα – Τουρκία: Χωρίς Όσμαν η προπόνηση των Τούρκων για τον ημιτελικό του Eurobasket

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του φόργουορντ του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό με την Ελλάδα
REUTERS
REUTERS/Ints Kalnins

Μία μέρα μετά την πρόκριση της στα ημιτελικά του Eurobasket, η Τουρκία, όπως και η Ελλάδα, προπονήθηκε στο βοηθητικό γήπεδο, δίπλα από την Riga Arena.

Η προπόνηση της Τουρκίας πραγματοποιήθηκε χωρίς τον Τσέντι Όσμαν. Ο Τούρκος φόργουορντ τραυματίστηκε στον αστράγαλο στον προημιτελικό του Eurobasket με την Πολωνία σε μία ανύποπτη φάση με τον Πονίτκα.

Ο άσος του Παναθηναϊκού συνεχίζει να πονάει και δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Θα προσπαθήσει να προπονηθεί την Πέμπτη (11/9/2025), με τη συμμετοχή του να είναι αμφίβολη στον ημιτελικό της Παρασκευής (12/9/2025, 21:00) με την Ελλάδα.

