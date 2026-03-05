«Έλληνες αστυνομικοί ζητούν τον αποκλεισμό του Χάρι Μαγκουάιρ από την Premier League» σύμφωνα με την Daily Mail

Μπαράζ δημοσιευμάτων για τον αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ στην Αγγλία, για την υπόθεση της επίθεσης σε αστυνομικούς στη Μύκονο, για την οποία του επιβλήθηκε σε πρώτη φάση, ποινή φυλάκισης 15 μηνών με τριετή αναστολή.

Τα βρετανικά Μέσα έχουν πάρει… φωτιά μετά την καταδίκη του Χάρη Μαγκουάιρ και μετά τις φήμες για άρνηση πρότασης συμβιβασμού, ένα νέο δημοσίευμα της Daily Mail, θέλει τους Έλληνες αστυνομικούς από τη Μύκονο να έχουν ζητήσει τον αποκλεισμό του από τα παιχνίδια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Premier League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Ιωάννης Παραδείσης, δικηγόρος των αστυνομικών που ισχυρίστηκαν ότι τραυματίστηκαν προσπαθώντας να συλλάβουν τον Μαγκουάιρ, επέκρινε τον παίκτη επειδή δεν ζήτησε συγγνώμη και έκανε το τολμηρό βήμα να ζητήσει την επιβολή περαιτέρω τιμωρίας από τις ποδοσφαιρικές αρχές.

Η Daily Mail παρουσιάζει και δήλωση του κ. Παραδείση: «Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οι αστυνομικοί που ήταν τα θύματα σε αυτή την υπόθεση παρευρέθηκαν περιμένοντας, τουλάχιστον, μια συγγνώμη από τον κατηγορούμενο, μια στοιχειώδη χειρονομία σεβασμού προς άτομα που απλώς εκτελούσαν το νόμιμο καθήκον τους. Δεν προσφέρθηκε τέτοια συγγνώμη, μια στάση που λέει πολλά για τον χαρακτήρα του. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι είναι απολύτως απαράδεκτο οι αστυνομικοί, κατά την νόμιμη άσκηση των καθηκόντων τους, να υφίστανται σωματική βλάβη στα χέρια ενός μέλους του κοινού, ακόμη και αν η βλάβη αυτή χαρακτηρίζεται νομικά από το δικαστήριο ως «ελαφριά σωματική βλάβη.

Είναι ασυμβίβαστο με τις αξίες του αθλητισμού και με το καθεστώς προτύπου που αναμένεται να ενσαρκώνουν οι κορυφαίοι αθλητές, ένα άτομο με ποινικό μητρώο για βία να συνεχίζει να εμφανίζεται ως παίκτης της Premier League και ως δημόσιο πρόσωπο που θαυμάζουν οι νεαροί οπαδοί σε όλο τον κόσμο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δικηγόρος των αστυνομικών πρόσθεσε επίσης τα εξής: «Μετά την απόφαση, ο κατηγορούμενος καταδικάζεται οριστικά σε εφετείο για επίθεση και σχετικά αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά αστυνομικών και τώρα φέρει ποινική καταδίκη στο ποινικό του μητρώο.

Αυτό ισχύει ακόμη και σε περίπτωση που επιλέξει να ασκήσει έφεση, καθώς ένα τέτοιο ένδικο βοήθημα περιορίζεται αυστηρά σε νομικά ζητήματα και δεν διαταράσσει τα πραγματικά ευρήματα του εφετείου, ούτε διαγράφει το ποινικό μητρώο που έχει συσταθεί».

Δεν υπήρχαν ταξιδιωτικοί περιορισμοί που να συνδέονται με την καταδίκη του Μαγκουάιρ από το δικαστήριο της Σύρου, αλλά δεν είναι σαφές εάν αυτό θα επηρέαζε τις πιθανότητές του να αποκτήσει βίζα των ΗΠΑ εάν επιλεγεί για την ομάδα της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό το καλοκαίρι.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ