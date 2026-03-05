Αθλητικά

Ο Χάρι Μαγκουάιρ αρνήθηκε συμβιβασμό 60.000 ευρώ για την υπόθεση της Μυκόνου

Την αθώωσή του στο δικαστήριο φέρεται να επιθυμεί ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ο Μαγκουάιρ
Ο Μαγκουάιρ σε αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ / REUTERS/Scott Heppell

Ο Χάρι Μαγκουάιρ είναι κατηγορούμενος σε μία υπόθεση ξυλοδαρμού στη Μύκονο, αλλά εμφανίζεται να απέρριψε πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού, με στόχο να αποδείξει την αθωότητά του.

Παρότι εμφανίζεται να έχει κριθεί ένοχος σε πρώτο βαθμό, με ποινή φυλάκισης 15 μηνών με τριετή αναστολή, για επίθεση (όχι σοβαρής κλίμακας), αντίσταση κατά των Αρχών και απόπειρα δωροδοκίας, ο Χάρι Μαγκουάιρ αναμένεται να συνεχίσει τη δικαστική του “μάχη” στη Μύκονο.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την πλευρά του αρχηγού της Μάντσεστερ Στην Αγγλία, ο ίδιος αρνήθηκε μάλιστα να πληρώσει 60.000 ευρώ για ένα εξωδικαστικό συμβιβασμό, επιμένοντας στην αθωότητά του.

