Ο Ρικ Πιτίνο κατάφερε να “δεθεί” με την Ελλάδα μετά από λίγους μήνες στη χώρα μας για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και πλέον κάνει συχνά αναρτήσεις στα ελληνικά.

Ο Αμερικανός Hall of Famer ετοιμάζεται μάλιστα να επιστρέψει σύντομα στην πατρίδα μας, καθώς όπως όλα δείχνουν θα ξεκινήσει την προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για το Προολυμπιακό τουρνουά του Καναδά.

Μέχρι τότε όμως και με αφορμή το Πάσχα, συνέστησε… προσοχή στους Έλληνες για το αρνί. «Χριστός Ανέστη. Καλό Πάσχα σε εσάς και τις οικογένειές σας. Ήρεμα με το αρνί και το κρασί», έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter ο Πιτίνο.

Χριστός Ανέστη!

Happy Easter to you and your families! Go slow with the lamb and wine 👊🏻💪