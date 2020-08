Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τη “μάχη” του για να βρεθεί στους ομίλους του Champions League από το δεύτερο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και η αντίπαλός του θα είναι η Μπεσίκτας.

Στην κλήρωση της UEFA ο ΠΑΟΚ ήταν ήδη γνωστό ότι θα βρει μπροστά του μία εκ των Μπεσίκτας, Βικτόρια Πλζεν ή Ραπίντ Βιέννης και η κληρωτίδα έβγαλε την τουρκική ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος τα παιχνίδια σε αυτή τη φάση θα είναι μονά και νοκ άουτ, σε μία προσπάθεια της UEFA να κερδίσει χρόνο για το Champions League, μετά τις αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω κορονοϊού.

#UCL @Besiktas will be our rival in 2nd qualifying round of @ChampionsLeague #PAOKBES #draw pic.twitter.com/jQA1Ha6ITx