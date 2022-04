Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Εμάνουελ Εμενίκε, συγκλονίζει μέσα από το νοσοκομείο. Ο Αφρικανός επιθετικός τονίζει ότι δεν αντέχει άλλο κι ότι ο πόνος που αισθάνεται είναι μεγάλος.

Ο Εμάνουελ Εμενίκε νοσηλεύεται και βγάζει κραυγή αγωνίας μέσα από το νοσοκομείο. “Είναι μεγάλος ο πόνος που έχω και δεν αντέχω άλλο”, ανέφερε ο άλλοτε διεθνής Νιγηριανός ποδοσφαιριστής.

Ο 34χρονος Εμενίκε έχει μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα. Έπαιξε στην Αγγλία με τη Γουέστ Χαμ, ενώ ξεχώρισε στη Φενέρμπαχτσε, με την οποία είχε 25 γκολ και 22 ασίστ σε 93 παιχνίδια.

Ο Αφρικανός αγωνίστηκε ακόμα σε Σπάρτακ Μόσχας και Καραμπουκσπόρ, Αλ Αΐν και Βέστερλο, πέρα από τον Ολυμπιακό (δέκα εμφανίσεις και τέσσερα γκολ).

Να σημειωθεί ότι ακόμα δεν είναι γνωστό το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

The Pain Is Too Much For Me – Ex-Super Eagles player Emmanuel #Emenike



Former Nigerian Footballer, Emmanuel Emenike has said he is in pain as he shares a video of himself in a hospital bed. pic.twitter.com/oUJRFfAao3