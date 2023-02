Τουρκία και Συρία μετρούν πάνω από 1800 νεκρούς, από τους ισχυρούς σεισμούς -και τους συνεχόμενους μετασεισμούς- που τις «χτύπησαν» και ο Ενές Καντέρ εξέφρασε τη θλίcη του, ποστάροντας και ένα συγκλονιστικό βίντεο.

Ο επικηρυγμένος από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ενές Καντέρ, έστειλε τις προσευχές του προς το λαό της Τουρκίς και της Συρίας, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα βίντεο, που φαίνεται η πτώση ενός μεγάλου κτηρίου στη χώρα του, από τον σεισμό.

«Είμαι πάρα πολύ λυπημένος από τα νέα για τον χαμό τόσων πολύτιμων ψυχών αδερφών μας σε Τουρκία, Συρία και Λίβανο. Μακάρι ο θεός να του προστατέψει όλους. Οι σκέψεις μου και οι προσευχές μου είναι για τις τρεις αυτές χώρες», αναφέρει η ανάρτησή του Τούρκου μπασκετμπολίστα.

Extremely saddened to hear the news about the loss of precious lives of our brothers and sisters in #Turkey, #Syria and #Lebanon.



May Allah protect them all.

My thoughts and prayers are with these nations.#Earthquakepic.twitter.com/q5OjMtF1ei