Σοκαρισμένο το ποδόσφαιρο στη Λιβύη με την είδηση της απαγωγής του ποδοσφαιριστή, Μοχάμεντ Ζαάμπια, από ενόπλους.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 34χρονος επιθετικός Μοχάμεντ Ζαάμπια, έπεσε θύμα απαγωγής στην πατρίδα του από μια ένοπλη ομάδα!

Ο Ζαάμπια αγωνίζεται στην Αλ Ιτιχάντ Τρίπολη της Λιβύης, ενώ κατά το παρελθόν έχει περάσει από την σέρβικη Παρτίζαν αλλά και τις Εσπεράνς, MC Oran, JS Kabylie, Αλ Ρίφα και Αλ Αραμπί.

Είναι 25 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Λιβύης, έχοντας σκοράρει 6 τέρματα.

Οι λόγοι για την απαγωγή του Ζαάμπια δεν έχουν γίνει γνωστοί ακόμη, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν και νεότερα από την ένοπλη ομάδα, γεγονός που έχει προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία στους συγγενείς του.

Libya International and Ittihad Tripoli Player, Mohamed Zaabia, was allegedly kidnapped by an armed group in #Libya

