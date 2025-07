Ενοχλημένος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την απόφαση των Μπακς να διώξουν τον Ντέιμιαν Λίλαρντ

Μετά τον Μπρουκ Λόπεζ, οι Μπακς αποδέσμευσαν και τον Ντέμιαν Λίλαρντ, μία κίνηση που φαίνεται ότι δεν άρεσε καθόλου στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Κρις Χέινς, ανέφερε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είναι ευχαριστημένος με την απόφαση των Μιλγουόκι Μπακς να αποδεσμεύσουν τον Ντέμιαν Λίλαρντ.

Τα Ελάφια άφησαν τον Λίλαρντ, προκειμένου να αποκτήσουν τον Μάιλς Τέρνερ, ωστόσο ο ηγέτης της ομάδας δεν είδε με καλό μάτι αυτή την κίνηση των Μπακς.

“Ο αστέρας των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, δεν είναι ευχαριστημένος με την απόφαση της ομάδας να αποδεσμεύσει τον Ντέιμιαν Λίλαρντ”, αναφέρει ο Κρις Χέινς.

