Οι Μπακς έριξαν βόμβα με Μάιλς Τέρνερ – Τέλος ο Λίλαρντ

Οι Μιλγουόκι Μπακς κάλυψαν με εντυπωσιακό τρόπο το κενό που άφησε στη θέση “5” η αποχώρηση του Μπρουκ Λόπεζ, με τα Ελάφια να κλείνουν τον Μάιλς Τέρνερ, ο οποίος αναμένεται να συνθέσει ένα φοβερό δίδυμο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη γραμμή των ψηλών.

Οι Μπακς έπρεπε να ενισχυθούν στη ρακέτα μετά τη μετακίνηση του Μπρουκ Λόπεζ στους Κλίπερς και κινήθηκαν δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι του NBA, υπογράφοντας τον Μάιλς Τέρνερ.

Ο 29χρονος πάουερ φόργουορντ – σέντερ βρισκόταν μια δεκαετία στους Ιντιάνα Πέισερς, με τους οποίους αγωνίστηκε στους τελικούς της σεζόν 2024-2025. Την αγωνιστική χρονιά που ολοκληρώθηκε, ο Τέρνερ είχε 15,6 πόντους και 6,5 ριμπάουντ ανά ματς, έχοντας σαν όπλο το περιφερειακό σουτ.

BREAKING: Free agent center Myles Turner has agreed to a four-year, $107 million deal with the Milwaukee Bucks, plus a player option for year four in 2028-29 and a full 15% trade kicker, sources tell ESPN. Stunner. pic.twitter.com/MlDkZusVOv