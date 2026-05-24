Ενθουσιασμένος ο Αντετοκούνμπο με την ατμόσφαιρα στον τελικό: «Κάθε χρόνο στην Αθήνα το Final Four»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έζησε από κοντά την τρομερή ατμόσφαιρα του τελικού της Euroleague, όπου ο Ολυμπιακός κέρδισε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησε για 4η φορά τη διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός ήταν ο θριαμβευτής του τελικού της Euroleague μπροστά στα μάτια του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έμεινε άναυδος από την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι των Πειραιωτών στο T- Center και ζήτησε να γίνεται κάθε χρόνο το Final Four στην Αθήνα.

«Η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική και κατά τη γνώμη μου το Final Four θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο στην Αθήνα. Έχω πάει σε πολλά Final Four, έχω δει αρκετά, αλλά δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι σαν και αυτό.

Η Euroleague πρέπει να σκεφτεί να φέρνει το Final Four κάθε χρόνο εδώ στην Αθήνα. Είναι η πιο εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που έχω βρεθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.