Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Οι Πειραιώτες κατέκτησαν την Euroleague και σήκωσαν το τέταρτο ευρωπαϊκό

Την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού της ιστορίας του πανηγύρισε ο Ολυμπιακός. Μπροστά σε περισσότερους από 18.000 οπαδούς τους, οι Πειραιώτες νίκησαν τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Final Four της Euroleague στην Αθήνα και σήκωσαν την κούπα στον ουρανό του Telekom Center, της έδρας του αιωνίου αντιπάλου του, Παναθηναϊκού.

Ο Ολυμπιακός δικαιώθηκε για την εξαιρετική δουλειά που κάνει τόσα χρόνια και τελικά ήπιε… νερό στην πέμπτη σερί παρουσία του σε Final Four της Euroleague.

Αυτή τη φορά κανείς δεν μπορούσε να του στερήσει την κορυφή, ούτε καν οι τρομεροί Χεζόνια και Λάιλς που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κερδίζουν μόνοι τους τον τελικό. Ούτε καν οι τάσεις αυτοκτονίας που έδειξαν οι Πειραιώτες στα τελευταία δευτερόλεπτα, ούτε καν η κατάρα που ήθελε την ομάδα που κατακτά την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο να μη σηκώνει το τρόπαιο.

Οι Πειραιώτες τα… χρειάστηκαν κόντρα στη Ρεάλ, με την εξέλιξη του τελικού να διαψεύδει όλους όσους περίμεναν τον Ολυμπιακό να φτάνει άνετα στη νίκη.

Οι Μαδριλένοι είχαν το προβάδισμα μέχρι και 5 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, ενώ ήταν μέσα στη διεκδίκηση του τίτλου μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ωστόσο στο φινάλε “μίλησε” η ερυθρόλευκη καρδιά, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να βγάζουν μεγάλες άμυνες, να βάζουν όλες τις βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα και παρότι έδειξαν τάσεις αυτοκτονίας, να φτάνουν δίκαια στην κατάκτηση του τροπαίου.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στον τελικό ήταν οι Φουρνιέ και Πίτερς. Ο Γάλλος γκαρντ με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Αμερικανός φόργουορντ είχε 16 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από πλευράς ηττημένων, ξεχώρισαν οι Λάιλς και Χεζόνια με 23 και 19 πόντους, αντίστοιχα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ακολούθησε η απονομή του τροπαίου της Euroleague στον πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό.

Ο Κώστας Παπανικολάου ύψωσε στο Telekom Center το τέταρτο ευρωπαϊκό των ερυθρολεύκων και τρίτο προσωπικό του.

Ο αγώνας

Η Ρεάλ Μαδρίτης, παρά την καυτή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν περισσότεροι από 18.000 οπαδοί του Ολυμπιακού, μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Από τη στιγμή που δεν είχαν διαθέσιμους ψηλούς, οι Μαδριλένοι “χτύπησαν” τους Πειραιώτες μόνο από την περιφέρεια, ενώ στο ξεκίνημα εκμεταλλεύτηκαν τη νευρικότητα των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα για να ξεφύγουν με 3-15.

Ο Λάιλς τα έβαζε από παντού (5/6 τρίποντα και 21 πόντους στο ημίχρονο), αλλά ο Ολυμπιακός άρχισε σταδιακά να βρίσκει ρυθμό και λύσεις στην επιθετική άμυνα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αρχικά πλησίασε στους 7 πόντους (19-26) στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και στη συνέχεια κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Η είσοδος των Φουρνιέ και Πίτερς στο παρκέ άλλαξε τα δεδομένα, με τον Γάλλο γκαρντ να δίνει το έναυσμα για την αντεπίθεση, έχοντας στο πλευρό του τον άχαστο Αμερικανό φόργουορντ, ο οποίος ήρθε με φόρα από τον τρομερό ημιτελικό που έκανε.

Οι Πειραιώτες πλησίασαν στο καλάθι (31-33) στο 16′, πήραν για πρώτη φορά το προβάδισμα (38-36) στο παιχνίδι στο 18′, ξέφυγαν με 5 πόντους (44-39) στο 19′, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης δεν τους άφησε να ξεφύγουν περισσότερο, κλείνοντας το ημίχρονο πίσω μόνο με ένα καλάθι (46-44).

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να ξεκινήσει με τον ΜακΚίσικ στην πεντάδα και ο Αμερικανός φόργουορντ τον δικαίωσε στο ξεκίνημα.

Ευστόχησε σε τρίποντο και βοήθησε τον Ολυμπιακό να ξεφύγει με 49-44. Ωστόσο, η Ρεάλ Μαδρίτης είχε πάντα τον τρόπο να μένει στο παιχνίδι. Έμεινε ψύχραιμη και όχι μόνο επέστρεψε στο παιχνίδι, αλλά κατάφερε με σερί 10-0, να μετατρέψει το 54-50 σε 54-60, προκαλώντας τον εκνευρισμό του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Μετά από τάιμ άουτ του Έλληνα τεχνικού, ο Ολυμπιακός πλησίασε στον πόντο (59-60), αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο στο +4 (61-65).

Με δύο σερί τρίποντα από Φουρνιέ και Τζόσεφ, ο Ολυμπιακός πήρε και πάλι τα ηνία του αγώνα (67-65) στο 32′, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε πάλι τον τρόπο να προσπεράσει (70-71), πέντε λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, με τον Χεζόνια να κάνει τεράστιο παιχνίδι.

Με ένα μεγάλο τρίποντο του Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 73-71, ενώ ξέφυγε και με 3 πόντους (74-71) με 1/2 βολές του Πίτερς.

Ο Φελίζ μείωσε σε 74-73, αλλά ο Φουρνιέ έκανε το 76-73. Οι δύο ομάδες συνέχισαν να ανταλλάζουν χτυπήματα, με τον τελικό να μετατρέπεται σε θρίλερ στα τελευταία λεπτά.

Ο Χεζόνια με τρίποντο από το σπίτι του έκανε το 80-80 στο 38′, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να βάλει και πάλι τον Ολυμπιακό μπροστά με 82-80. Με 2/2 βολές του Γουόκαπ, ο Ολυμπιακός έκανε το 84-80, ενώ ο Φουρνιέ με νέο ζευγάρι βολών έκανε το 86-80.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε και με 8 πόντους (88-80) με 2/2 βολές του Φουρνιέ, αλλά στα τελευταία δευτερόλεπτα τα έκαναν όλα λάθος και χρειάστηκε ο Φελίζ να αστοχήσει σε ελεύθερο τρίποντο με το σκορ στο 88-85 και ο Πίτερς να ευστοχήσει σε 2/2 βολές για φτάσει στη νίκη και το τρόπαιο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-26, 46-44, 61-65, 92-85.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 10 (1/1 δίποντο, 2/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουορντ 7 (2/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Βεζένκοβ 12 (3/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 1 (0/5 σουτ), Πίτερς 16 (4/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μιλουτίνοβ 8 (3/6 δίποντα, 2/4 βολές, 8 ριμπάουντ), Τζόσεφ 5 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Χολ 4 (6 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 5 (1), Τζόουνς 4, Φουρνιέ 20 (3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 5/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Λάιλς 24 (4/8 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Αμπάλδε 9 (3/5 τρίποντα), Καμπάσο 5 (1/1 δίποντο, 0/4 τρίποντα, 3/5 βολές, 6 ασίστ), Οκίκι, Χεζόνια 19 (5/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα), Μάλεντον 8 (1), Ντεκ 4 (1/6 σουτ), Γιουλ 3 (1), Φελίς 13 (5/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ).

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 20/38 δίποντα, 10/20 τρίποντα, 22/27 βολές, 42 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 12 επιθετικά), 16 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 17 λάθη, 23 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Ρεάλ Μαδρίτης: 17/29 δίποντα, 13/35 τρίποντα, 12/18 βολές, 26 ριμπάουντ (19 αμυντικά – 7 επιθετικά), 18 ασίστ, 11 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 9 λάθη, 27 φάουλ.