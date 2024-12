Εντοάρντο Μποβέ: Στην εντατική ο μέσος της Φιορεντίνα – Τι έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις

Στην εντατική νοσοκομείου της Φλωρεντίας νοσηλεύεται ο μέσος της Φιορεντίνα, Εντοάρντο Μποβέ, μετά την κατάρρευσή του στη διάρκεια του αγώνα της Serie A με την Ίντερ, το βράδυ της Κυριακής (1.12.24).

Η Φιορεντίνα ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο Μποβέ βρίσκεται σε καταστολή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Καρέτζι στη Φλωρεντία, έχοντας χάσει τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο σύλλογος της Τοσκάνης πρόσθεσε ότι οι πρώτες εξετάσεις απέκλεισαν σοβαρή βλάβη στο νευρικό του σύστημα, την καρδιά και τους πνεύμονές του.

Το Sky Sport Italia ανέφερε νωρίτερα ότι ο Μποβέ ανέπνεε μόνος του και είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 22χρονος Ιταλός φέρεται να υπέστη επιληπτική κρίση, η οποία τον οδήγησε σε ανακοπή καρδιάς και κατάρρευση στο χορτάρι.

Ο μέσος της Φιορεντίνα απομακρύνθηκε από τον αγωνιστικό χώρο με ασθενοφόρο. Το παιχνίδι στο «Αρτέμιο Φράνκι» είχε διακοπεί για έλεγχο του VAR σε γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες που εν τέλει ακυρώθηκε, όταν ο 22χρονος, που φαινόταν ότι έσκυψε για να βγάλει το παπούτσι του, κατέρρευσε ξαφνικά.

Το ιατρικό προσωπικό έσπευσε στον αγωνιστικό χώρο, με τους παίκτες Φιορεντίνα και Ίντερ να σχηματίζουν έναν προστατευτικό κλοιό γύρω από τον Μποβέ, ο οποίος έφτασε στον σύλλογο δανεικός από την Ρόμα, τον Αύγουστο.

Μετά την απομάκρυνση του Μποβέ με ασθενοφόρο, ο διαιτητής ζήτησε από τους εμφανώς κλονισμένους συναισθηματικά ποδοσφαιριστές να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο και να επιστρέψουν στα αποδυτήρια. Εκπρόσωπος της Serie A δήλωσε αργότερα ότι ο αγώνας διακόπηκε και θα αναβληθεί για μεταγενέστερη ημερομηνία.

