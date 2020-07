Οι παίκτες των ομάδων του ΝΒΑ έσκυψαν το κεφάλι τους και γονάτισαν κατά την διάρκεια του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, φορώντας μπλουζάκια Black Lives Matter, πριν από την επανέναρξη του πρωταθλήματος στο Ορλάντο.

Το NBA επέστρεψε στην καθημερινότητα μας, με το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου να κάνει… τζάμπολ για πρώτη φορά από τότε που λόγω της πανδημίας του κορονοϊού σταμάτησε τον Μάρτιο.

Προπονητές και αξιωματούχοι μαζί με τους παίκτες των Τζαζ, Πέλικανς, Λέικερς και Κλίπερς γονάτισαν για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη φυλετική αδικία και την αστυνομική βαρβαρότητα, στους πρώτους αγώνες, μετά από 140 ημέρες.

Το Black Lives Matter γράφτηκε επίσης στα γήπεδα του ESPN Wide World of Sports Complex στο Walt Disney World Resort κοντά στο Ορλάντο, όπου το NBA σκοπεύει να ολοκληρώσει τη σεζόν του με 22 ομάδες μέσα σε μία «φούσκα».

«Το παιχνίδι του μπάσκετ ήταν πάντα μεγαλύτερο από απλώς την μπάλα, τους 10 παίκτες στο γήπεδο και τους διαιτητές», δήλωσε ο σούπερ σταρ των Λέικερς, Λέμπρον Τζέιμς μετά τη νίκη (103-101) της ομάδας του απέναντι στους Κλίπερς.

«Είναι μια ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την πλατφόρμα για να διαδώσουμε πολλά θετικά μηνύματα και αγάπη σε ολόκληρο τον κόσμο.»

Είπε ότι ενώ έχει σημειωθεί πρόοδος στον αγώνα κατά του συστημικού ρατσισμού, το κλειδί ήταν να διατηρηθεί η δυναμική.

«Θέλουμε να κρατήσουμε το πόδι μας στο γκάζι», είπε. «Αντιμετωπίζουμε μεγάλο ρατσισμό, πολλή κοινωνική αδικία και πολλή αστυνομική βαρβαρότητα, όχι μόνο στη γειτονιά μου και όχι μόνο με τους μαύρους, αλλά και με όλους τους ανθρώπους.»

Μερικοί παίκτες είχαν μηνύματα όπως «Ισότητα», «Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση» και «Πες τα ονόματά τους» γραμμένα πίσω στις φανέλες τους αντί των ονομάτων τους.

Αθλητές από όλο τον κόσμο ενώθηκαν πίσω από διαμαρτυρίες κατά του ρατσισμού που προκλήθηκαν από την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολη τον Μάιο.

Every player, coach and ref takes a knee during the national anthem before the Pelicans-Jazz game pic.twitter.com/LZy1A6s8VM