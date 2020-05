Ο Λαουτάρο Μαρτίνες αποτελεί το πιο “καυτό” όνομα της μετεγγραφικής περιόδου, αλλά φαίνεται ότι έχει ήδη επιλέξει την Μπαρτσελόνα ως επόμενο σταθμό της καριέρα του.

Μετά από μία εκπληκτική σεζόν με τη φανέλα της Ίντερ, ο Λαουτάρο Μαρτίνες είχε τη… μισή Ευρώπη στα πόδια του, αλλά με βάσει το πρωτοσέλιδο της Mundo Deportivo, ο ίδιος έχει καταλήξει ότι θέλει να αγωνιστεί στο πλευρό του Μέσι στην Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο Αργεντινός επιθετικός έχει ήδη ενημερώσει σχετικά την Ίντερ, καθώς αρνήθηκε να ανανεώσει το συμβόλαιό του και πλέον μένει να τα βρούνε οι δύο ομάδες, με το απαιτούμενο ποσό να εκτιμάται κοντά στα 90 εκατομμύρια ευρώ, συν κάποιους παίκτης των “μπλαουγκράνα”.

Ανάμεσα στα ονόματα των ανταλλαγμάτων πάντως, έχει ακουστεί ακόμη και αυτό του Αντουάν Γκριεζμάν.

📰 MUNDO DEPORTIVO |



"Lautaro Gets Wet".



📌 The nine that Barça sigh for has already hinted at the interim of his desperation is to stop at the Camp Nou.



📌 He does not want to talk about renewal with his current club, which would accept €90M and some player if he leaves. pic.twitter.com/ZkDBI40QVa