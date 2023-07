Ο Κάρλος Αλκαράθ έδωσε ρεσιτάλ στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του επί του Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του Wimbledon.

Ο Κάρλος Αλκαράθ υποκλίθηκε στο μεγαλείο του Νόβακ Τζόκοβιτς, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως κερδίζει τουρνουά από τη μέρα που γεννήθηκε.

“Είναι εκπληκτικό, τι μπορώ να πω για εκείνον… Με εμπνέεις πολύ, ξεκίνησα να παίζω τένις και σε παρακολουθούσα. Από τότε που γεννήθηκα κέρδιζες τουρνουά!”, δήλωσε ο Ισπανός τενίστας και πρόσθεσε: “Λες πως τα 36 είναι τα νέα 26 και το κάνεις όντως να φαίνεται έτσι! Είναι φοβερό.”

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του στην Ουτρέχτη το 2006, όταν ο Αλκαράθ ήταν 3 ετών και 2 μηνών!

“Since I was born, you were already winning tournaments”@DjokerNole has been an inspiration for @carlosalcaraz from a young age#Wimbledon pic.twitter.com/B5KrObv2Wm