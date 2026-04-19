Επική ατάκα Παπανικολάου σε Ιωάννου: «Πάρε μία ανάσα ρε Βαγγέλη»

Ο Κώστας Παπανικολάου έγραψε ιστορία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη στην GBL και μετά το τέλος της αναμέτρησης είχε… κέφια, ρίχνοντας και μία φοβερή ατάκα στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Βαγγέλη Ιωάννου.

Έχοντας συμπληρώσει 800 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού, στο παιχνίδι με τον Άρη, ο Κώστας Παπανικολάου πήγε για δηλώσεις μετά το φινάλε της αναμέτρησης και… τρόλαρε τον Βαγγέλη Ιωάννου που τον περίμενε για συνέντευξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πάρε μία ανάσα ρε Βαγγέλη» είχε γελώντας ο αρχηγός των Πειραιωτών, με τον γνωστό δημοσιογράφο της ΕΡΤ να του επισημαίνει ότι ο τηλεοπτικός χρόνος είναι… αμείλικτος.

Η ΕΡΤ μεταδίδει όλα τα ματς της GBL στη σεζόν.