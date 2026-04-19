Ο Κώστας Παπανικολάου έφθασε τις 800 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού

Ο Κώστας Παπανικολάου πήρε χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη στην GBL και έγραψε ξανά ιστορία, αφού συμπλήρωσε 800 συμμετοχές με την “ερυθρόλευκη” φανέλα.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έφθασε σε ένα ακόμη ορόσημο, στην τεράστια καριέρα του στο ελληνικό μπάσκετ, με τους Πειραιώτες να αναδεικνύουν το γεγονός, αποθεώνοντας τον Κώστα Παπανικολάου σε ανάρτησή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ έγραψε τα εξής: “Ο Κώστας Παπανικολάου είναι η ζωντανή ιστορία του Ολυμπιακού μας και συνεχίζει να γράφει! Στη σημερινή (19/04) αναμέτρηση με τον Άρη, ο αρχηγός έφτασε τις 800 συμμετοχές – ο μοναδικός στην ιστορία του συλλόγου με αυτό το επίτευγμα!

——————————@K_pap16 is the living… pic.twitter.com/9Tsy5yUwCY — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 19, 2026

Πρόσφατα, ο Τρικαλινός φόργουορντ έγινε και τρίτος ριμπάουντερ στην ιστορία του Ολυμπιακού.