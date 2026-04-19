Αθλητικά

Ο Κώστας Παπανικολάου έφθασε τις 800 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού

Νέο ορόσημο για τον αρχηγό του Ολυμπιακού
Παπανικολάου
Το επίτευγμα του Παπανικολάου στο μάτριξ του ΣΕΦ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Κώστας Παπανικολάου πήρε χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη στην GBL και έγραψε ξανά ιστορία, αφού συμπλήρωσε 800 συμμετοχές με την “ερυθρόλευκη” φανέλα.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έφθασε σε ένα ακόμη ορόσημο, στην τεράστια καριέρα του στο ελληνικό μπάσκετ, με τους Πειραιώτες να αναδεικνύουν το γεγονός, αποθεώνοντας τον Κώστα Παπανικολάου σε ανάρτησή τους.

Πιο συγκεκριμένα, η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ έγραψε τα εξής: “Ο Κώστας Παπανικολάου είναι η ζωντανή ιστορία του Ολυμπιακού μας και συνεχίζει να γράφει! Στη σημερινή (19/04) αναμέτρηση με τον Άρη, ο αρχηγός έφτασε τις 800 συμμετοχές – ο μοναδικός στην ιστορία του συλλόγου με αυτό το επίτευγμα!

Οι συμπαίκτες του Παπανικολάου
Οι συμπαίκτες του Παπανικολάου τον χειροκροτούν για τις 800 συμμετοχές (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Πρόσφατα, ο Τρικαλινός φόργουορντ έγινε και τρίτος ριμπάουντερ στην ιστορία του Ολυμπιακού.

