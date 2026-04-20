Επικό σχόλιο του Στρακόσα σε ανάρτηση του Περέιρα: «Μπράβο ρε γιαγιά»

Ο τερματοφύλακας της Ένωσης θέλησε να πειράξει τον πολύπειρο κεντρικό χαφ της ΑΕΚ μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ
Ο Στρακόσα και ο Περέιρα σε παιχνίδι της ΑΕΚ/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Περέιρα έκανε πολύ καλή εμφάνιση στο νικηφόρο παιχνίδι της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ με 3-0 και μία μέρα αργότερα έκανε ανάρτηση στα social media με τον Στρακόσα να κάνει τρομερό σχόλιο.

«Τρεις ακόμα βαθμοί και συνεχίζουμε να κυνηγάμε τον στόχο μας… τίποτα δεν έχει τελειώσει, ας συνεχίσουμε μαζί με καλή ενέργεια», έγραψε ο Περέιρα μετά τη νίκη της ΑΕΚ με τον Στρακόσα να σχολιάζει «μπράβο ρε γιαγιά».

Ο τερματοφύλακας της Ένωσης θέλησε να πικάρει τον συμπαίκτη του, που είναι 35 ετών και είναι ένας από τους μεγαλύτερους σε ηλικία και εμπειρότερους παίκτες της ομάδας.

 
 
 
 
 
«Έλα φίλε», του έγραψε ο Ορμπελίν Πινέδα, που μαζί με τον Ρομπέρτο Περέιρα «όργωσαν» το κέντρο του γηπέδου στην αναμέτρηση με τον «δικέφαλο του Βορρά».

