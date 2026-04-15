Επικό τρολάρισμα Ατλέτικο Μαδρίτης σε Μπαρτσελόνα: Το λιοντάρι που έγινε σκύλος

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει γίνει ο κακός δαίμονας της Μπαρτσελόνα τις τελευταίες εβδομάδες, αφού μετά το Κύπελλο Ισπανίας την απέκλεισε και από τη συνέχεια του Champions League.

Μετά τη σπουδαία πρόκριση των Μαδριλένων στα ημιτελικά του Champions League, τα social media πήραν… φωτιά, με την Ατλέτικο να πικάρει την Μπαρτσελόνα με μία επική ανάρτηση.

Συγκεκριμένα, οι “κολτσονέρος” ανέβασαν ένα βίντεο στο οποίο είναι μία ομάδα τουριστών σε σαφάρι και φαίνεται να έρχεται καταπάνω τους ένα λιοντάρι.

Το “λιοντάρι” έχει το έμβλημα της Μπαρτσελόνα και οι τουρίστες το έμβλημα της Ατλέτικο. Μόλις το “λιοντάρι” πέσει πάνω στους τουρίστες, ένας απ’ αυτούς του βγάζει τη μάσκα και αποδεικνύεται ότι είναι ένας γλυκός σκύλος.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Atlético de Madrid (@atleticodemadrid)

Οι εκδρομείς ξέσπασαν σε γέλια, με το τρολ βίντεο να συνοδεύεται από το τραγούδι “dame un grrr”.