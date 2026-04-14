Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα 1-2: Τρόμαξαν μέσα στη Μαδρίτη αλλά ο Λούκμαν έστειλε τους «ροχιμπλάνκος» στους «4» του Champions League

Η Ατλέτικο Μαδρίτης άντεξε στην απίστευτη πίεση που της άσκησε η Μπαρτσελόνα μέσα στο “Γουάντα Μετροπολιτάνο” και πήρε τη μεγάλη πρόκριση για τα ημιτελικά του Champions League, παρά την ήττα της (1-2). Το γκολ του Λούκμαν αποδείχθηκε “χρυσό” με τους “ροχιμπλάνκος” να περνάνε στους “4” με συνολικό σκορ 3-2. οι Καταλανοί ολοκλήρωσαν και αυτό τον προημιτελικό με δέκα παίκτες.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επέστρεψε έτσι στα στα ημιτελικά του Champions League από τη σεζόν 2016–17 και θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (είχαν νικήσει οι Λονδρέζοι στο πρώτο ματς με 0-1). Παρά την υπερπροσπάθειά της και το μεγάλο ματς του Λαμίν Γιαμάλ, η Μπαρτσελόνα δεν μπόρεσε να επιστρέφει στα ημιτελικά του Champions League (η τελευταία φορά ήταν τη σεζόν 2018–19).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπαρτσελόνα μπήκε με το… μαχαίρι στα δόντια στην έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον Λαμίν Γιαμάν να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Στα 33 δευτερόλεπτα από την έναρξη του αγώνα, ο Ισπανός επιθετικός είδε τον Μούσο να διώχνει με δυσκολία σε κόρνερ το πλασέ του, αλλά λίγο μετά έφτασε στο 0-1. Ο Γιαμάλ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Λενγκλέ και με ιδανικό τελείωμα νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης προσπάθησε να βρει… σφυγμό και να γίνει επιθετική, αλλά στο 9′ η Μπαρτσελόνα άγγιξε το 0-2, με τον Μούσο να νικάει στο τετ-α-τετ τον Όλμο. Οι Καταλανοί συνέχισαν να έχουν το… πάνω χέρι και στο 24 έφτασαν σε σκορ παράτασης, με τον Φεράν Τόρες να κάνει το 0-2 με τρομερό πλασέ, μέσα από την αντίπαλη περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπαρτσελόνα συνέχισε σε αυτό τον καταιγιστικό ρυθμό και ένα λεπτό μετά είδε τον Μούσα να διώχνει ενστικτωδώς την κοντινή κεφαλιά – ψαράκι του Φερμίν (φάση στην οποία μάτωσε ο παίκτης των “μπλαουγκράνα”). Κόντρα στη ροή του αγώνα, η Ατλέτικο Μαδρίτης μείωσε, με τον Λούκμαν να κάνει το 1-2 από ασίστ του Γιορέντε.

Η Μπαρτσελόνα μπήκε με φόρα και στο δεύτερο ημίχρονο, αν και στο 53′ είδε το πλασέ του Λούκμαν να στέλνει την μπάλα να περάσει για λίγο άουτ. Δυο λεπτά μετά, ο Φεράν Τόρες έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, αλλά το έκανε από θέση οφσάιντ και το VAR σταμάτησε απότομα τους πανηγυρισμούς των Καταλανών.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έδειξε να διαχειρίζεται καλύτερα την πίεση που δέχθηκε στη συνέχεια και στο 74′ έχασε μεγάλη ευκαιρία για νέο γκολ. Ο Λε Νορμάν έπιασε το γυριστό σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, ο Γκαρθία έδιωξε με το ένα πόδι και στη συνέχει το σουτ του Γιορέντε δεν απείλησε.

Λίγο μετά, στο 79′ η Μπαρτσελόνα έμεινε -και σε αυτό τον προημιτελικό κόντρα στους “ροχιμπλάνκος” με δέκα παίκτες. Ο Σόρλοθ έφυγε στον κενό χώρο και ενώ βρισκόταν σε προφανή θέση για γκολ ο Γκαρσία τον ανέτρεψε. Μετά τη προτροπή του VAR, ο διαιτητής είδε την φάση και απέβαλε τον παίκτη των Καταλανών με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Τα τελευταία λεπτά του ματς είχαν μεγάλο ενδιαφέρον, με την Ατλέτικο Μαδρίτης να χάνει ευκαιρίες για να φέρει το ματς στα ίσα και τον Αραούχο της Μπαρτσελόνα να στέλνει την μπάλα άουτ με κοντινή κεφαλιά, στο 90+7′.