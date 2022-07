Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να έχει ζητήσει να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τα σενάρια για το μέλλον του έχουν “φουντώσει” τον τελευταίο καιρό.

Μία ομάδα από τα Νησιά Φερόε βρήκε έτσι την ευκαιρία να τρολάρει την υπόθεση και έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, όπου και τονίζει ότι προσφέρει τα “20 καλύτερά μας πρόβατα” για την απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για την ΚΙ Κλάκσβικ, η οποία κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να γίνει viral σε όλο τον κόσμο, υπενθυμίζοντας και το… σήμα κατατεθέν των Νησιών Φερόε, τα… πρόβατα.

We have submitted an offer of our 20 best sheeps for Ronaldo. We are currently waiting a response from United. 😉 https://t.co/brPBJLz1uw