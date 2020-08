Η απίστευτη ήττα της Μπαρτσελόνα με 8-2 από την Μπάγερν Μονάχου έβαλε “φωτιά” στα social media, με πολλούς haters των Καταλανών και του Μέσι να βρίσκουν την ευκαιρία να κοροϊδέψουν” τον Αργεντινό σούπερ σταρ και την ομάδα του.

Δεν έλειψαν όμως και τα αστεία τρολαρίσματα τόσο στον Μέσι, όσο και σε συμπαίκτες του, με πρωταγωνιστή τον Βιδάλ, λόγω της ατάκας του «η Μπάρτσα είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο», πριν τον αγώνα με τους “Βαυαρούς”.

Παίκτης της Μπάγερν: “Είχε πλάκα να βλέπω τον Μέσι να υποφέρει” (video)

Το πιο απίθανο tweet που έγινε viral όμως ήταν του Κουτίνιο και μάλιστα από το 2011. Κάποιος χρήστης ανακάλυψε μία άσχετη, πολύ παλιά ανάρτηση του πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα (σκόραρε δύο φορές κόντρα στην παλιά του ομάδα με την Μπάγερν), η οποία και θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και χθεσινή.

«Γεια. Σήμερα είχαμε ματς με την ομάδα των παίδων. Σκόραρα δύο φόρες. Τώρα είμαι σπίτι και βλέπω ταινία. Αντίο», είχε γράψει το 2011 ο Κουτίνιο και εννιά χρόνια μετά έγινε viral με 45.000 retweets και χιλιάδες σχόλια.

Hi. Today we had a game against the junior team. I scored two goals. Now at home watching a movie. bye