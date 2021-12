Ένας οδηγός λεωφορείου στην Πορτογαλία έχει γίνει viral για μία πλάκα που έκανε σε επιβάτες τουρίστες, με πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας και σούπερ σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου λατρεύεται ως θεός στην πατρίδα του και ο οδηγός του λεωφορείου τον έκανε… κανόνα επιβίωσης για όλους.

Πιο συγκεκριμένα, πήρε το λόγο μπροστά στους επιβάτες και είπε: «Πρέπει να σεβαστείτε αυτόν τον κανόνα, αν θέλετε να επιβιώσετε στην Πορτογαλία. Πιστέψτε με. Αν δεν συμφωνείτε μαζί μου υπάρχουν δύο πόρτες στα δεξιά σας. Ο κανόνας είναι απλός. “Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο!”».

Φυσικά στη συνέχεια τους τόνισε ότι κάνει πλάκα, αλλά αφού τους έβαλε όλους πρώτα να συμφωνήσουν μαζί του, ότι ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ο κορυφαίος.

