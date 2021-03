Συμπληρώθηκαν κιόλας πέντε χρόνια από το θάνατο του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Γιόχαν Κρόιφ και η Μπαρτσελόνα δεν ξέχασε την εμβληματική προσωπικότητα του συλλόγου, δημοσιεύοντας ένα επικό video από την καριέρα του στην ομάδα.

Ο Ολλανδός σούπερ σταρ υπηρέτησε τους Καταλανούς, τόσο ως παίκτης, όσο και ως προπονητής, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα “κομμάτια” της ιστορίας τους.

Ακόμη και σήμερα, θεωρείται ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, αλλά ταυτόχρονα κι ένας προπονητής που άλλαξε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο με τις ιδέες τους. Το video της Μπαρτσελόνα δε, στην επέτειο του θανάτου του, είναι επικό.

💙 @JohanCruyff, always in our hearts ❤️ pic.twitter.com/hNudQ2SJkK