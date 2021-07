Λίγες ώρες μετά την ιστορική εμφάνισή του στους τελικούς του NBA και στην ανάδειξή του σε πρωταθλητή και MVP των τελικών, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε… βόλτα στο Μιλγουόκι.

Ο ηγέτης των Μπακς έβαλε στο αυτοκίνητο τη σύντροφό του Μαράια και το τρόπαιο του πρωταθλήματος και βγήκε στους δρόμους, όπου δεν σταμάτησε να βγάζει φωτογραφίες με τον κόσμο που τον αναγνώριζε μέσα στο αυτοκίνητό του.

Σε Live που έκανε μάλιστα στο instagram, φάνηκε να σταματάει σε γνωστή αλυσίδα φαστ φουντ στην πόλη του Μιλγουόκι και να παραγγέλνει 50 κομμάτια κοτόπουλο. “Όχι 49 όχι 51, ακριβώς 50” ζήτησε ο Αντετοκούνμπο, κάνοντας πλάκα με το γεγονός ότι πέτυχε 50 πόντους στο παιχνίδι τίτλου κόντρα στους Φοίνιξ Σανς.

Giannis took the Larry O’Brien trophy through the Chick-fil-A drive-thru.



🍗 50 piece today

🏀 50 piece yesterday pic.twitter.com/Wr9f90cAeB