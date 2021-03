Επίσημα στους Νετς και ο Μπλέικ Γκρίφιν (pic)

Οι Μπρούκλιν Νετς πρόσθεσαν έναν ακόμη σούπερ σταρ στο ρότερ τους, αφού ανακοίνωσαν κι επίσημα την απόκτηση του Μπλέικ Γκρίφιν ως ελεύθερο από τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Ο άλλοτε All Star του NBA, έχει χάσει τη… λάμψη του τα τελευταία χρόνια στο πρωτάθλημα, αλλά πλέον θα προστεθεί δίπλα σε Ίρβινγκ, Χάρντεν και Ντουράντ, στην ομάδα που είναι το φαβορί για τον τίτλο.

Ο Γκρίφιν είχε στα 31 του χρόνια τη φετινή σεζόν, 12,3 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ οι Νετς τον απέκτησαν σε οικονομικό “πακέτο”, αφού θα τους κοστίσει μόλις 1,2 εκατομμύρια δολάρια ως το τέλος της σεζόν.

OFFICIAL.



🚨 The Brooklyn Nets have signed six-time NBA All-Star Blake Griffin!!! 🚨 pic.twitter.com/sPR0IZZd14