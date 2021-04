Η UEFA ανακοίνωσε κι επίσημα ότι 8 από τις 12 πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες για την τελική φάση του Euro 2020, έχουν ήδη ανάψει το “πράσινο φως” για την παρουσία οπαδών στις εξέδρες.

Πιο συγκεκριμένα, για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί το φετινό καλοκαίρι του 2021, μετά την περσινή αναβολή του λόγω κορονοϊού, η UEFA επισημαίνει ότι η Αγία Πετρούπολη εγγυήθηκε για πληρότητα 50% στις εξέδρες που μπορεί να αυξηθεί μέχρι τα τέλη Απριλίου. Αντίστοιχα, η Βουδαπέστη ευελπιστεί ότι θα εγγυηθεί 100% πληρότητα, ενώ το Μπακού επιβεβαίωσε ότι θα έχει πληρότητα 50%, αλλά με αρνητικό τεστ για Covid-19.

Εγγυήσεις για οπαδούς στο 25% με 33% της εξέδρας, έδωσαν από την πλευρά τους Άμστερνταμ, Βουκουρέστι, Κοπεγχάγη και Γλασκώβη, ενώ το Λονδίνο προς το παρόν επιτρέπει πληρότητα 25%.

Ως εκ τούτου, οι μόνες διοργανώτριες πόλεις που δεν έχουν καταφέρει ακόμη να δώσουν σχετικές εγγυήσεις, είναι το Μόναχο, η Ρώμη, το Δουβλίνο και το Μπιλμπάο, οι οποίες και αναμένεται να επανέλθουν μέχρι τις 19 Απριλίου για περισσότερα.

