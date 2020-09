Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Μοχάμεντ Ντρέγκερ, όπως ανακοίνωσε η “ερυθρόλευκη” ΠΑΕ το απόγευμα της Κυριακής (27/9).

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μοχάμεντ Ντρέγκερ από την Φράιμπουργκ, με τον Τυνήσιο μπακ να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας ως το 2024 με τους Πειραιώτες, που προχώρησαν και σε σχετική ανάρτηση στα social media.

