Την απόκτηση του Σέρβου εξτρέμ, Πέταρ Καρακλάιτς, ανακοίνωσε επίσημα η ΑΕΚ, με τον παίκτη να περνάει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράφει κατόπιν το νέο του συμβόλαιο.

Την μετεγγραφή του 20χρουν Σέρβου εξτρέμ, Πέταρ Καρακλάιτς, ολοκλήρωσε η ΑΕΚ. Ο παίκτης, που αποτελεί εισήγηση του τεχνικού διευθυντή της ομάδας, Ίλια Ίβιτς, αγωνίζεται από τον περασμένο Ιανουάριο στην Προλετέρ και βρέθηκε σήμερα (7/8) στην Αθήνα προκειμένου να συναντηθεί με τον Ίλια Ίβιτς, να περάσει ιατρικά τεστ και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, πενταετούς διάρκειας, με την ΑΕΚ, όπως ενημέρωσε η “κιτρινόμαυρη” ΠΑΕ.

“Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Πέταρ Καρακλάιτς από την FK Proleter Novisad, ομάδα της πρώτης κατηγορίας του πρωταθλήματος Σερβίας. Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την ομάδα μας, μέχρι τον Ιούνιο του 2025 και πήρε τη φανέλα με το νούμερο 69, που ήταν και το πρώτο νούμερο φανέλας της μέχρι σήμερα ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Ο γεννημένος στο Βελιγράδι την 1η Φεβρουαρίου 2000 Σέρβος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε από την Προλετέρ τον περασμένο Ιανουάριο προερχόμενος από τις Ακαδημίες της ΦΚ Βόζντοβατς και πρόλαβε να αγωνιστεί σε εννιά αγώνες (τις οχτώ ως βασικός) στη Σούπερ Λίγκα της Σερβίας με τρεις ασίστ. Στις περισσότερες συμμετοχές του αγωνίστηκε ως αριστερός εξτρέμ, ενώ έχει παίξει και στα δύο άκρα της επίθεσης.

Πέταρ, καλώς όρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!

Καλή επιτυχία σε αυτό το σπουδαίο ξεκίνημα της ποδοσφαιρικής σου καριέρας!”

