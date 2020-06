Τέλος στη Φενέρμπαχτσε καθώς μετά από 7 χρόνια ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποχωρεί από την τουρκική ομάδα, αφού αποφάσισε να μην απαντήσει θετικά στην πρόταση ανανέωσης που του έγινε.

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Φενέρμπαχτσε αποτελεί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μετά από επτά χρόνια που συνοδεύτηκαν από μια Euroleague, τέσσερα πρωταθλήματα και τρία κύπελλα Τουρκίας.

Ο Σέρβος τεχνικός μετά από τις συζητήσεις που είχε με τον πρόεδρο της ομάδας, Αλί Κοτς, είχε αναχωρήσει την περασμένη Δευτέρα (15/6) από την Κωσνταντινούπολη για το Βελιγράδι, προκειμένου να σκεφτεί την πρόταση που του είχε γίνει, καθώς προβλεπόταν εκτεταμένη μείωση (σχεδόν 50%) του μισθού του αλλά και του μπάτζετ της ομάδας.

Παρά τις αρχικές αισιόδοξες εκτιμήσεις των τουρκικών Μέσω, πως ο “Ζοτς” θα πει το πολυπόθητο “ναι”, τελικά αυτό δεν έγινε και η Φενέρμπαχτσε περνά σε φάση αναδόμησης, αφού αναμένεται να αποχωρήσουν και αρκετά βασικά στελέχη της ομάδας, που είχαν δηλώσει πως αν δε μείνει ο Σέρβος στον πάγκο θα αποχωρήσουν και αυτοί, με τον Κώστα Σλούκα -που βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό- να είναι ένας εξ’ αυτών.

“Όπως είναι γνωστό, ο εξαιρετικός προπονητής μας Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήρθε στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη εβδομάδα και συναντήθηκε με τον Πρόεδρό μας Αλί Κοτς και τον αναπληρωτή πρόεδρό μας Semih Özsoy για τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν. Μετά τις διαπραγματεύσεις, ο προπονητής μας επέστρεψε στη χώρα του την περασμένη Παρασκευή και ήθελε να πάρει την τελική του απόφαση μετά από συνάντηση με την οικογένειά του.

Δυστυχώς, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι από σήμερα, ο προπονητής μας έχει στείλει την απάντησή του στο κλαμπ μας και αποφάσισε να μην προπονήσει κάποια ομάδα για έναν χρόνο.

Ως αρχιτέκτονας πολλών επιτυχιών, που εντάχθηκαν στην οικογένεια Fenerbahçe την σεζόν 2013-2014 και κέρδισαν το πρωτάθλημα Euroleague το 2017, πρέπει να σεβαστούμε με σεβασμό αυτήν την απόφαση του πολύτιμου προπονητή μας Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος έχει γράψει το όνομά του σε χρυσό στην ιστορία του συλλόγου μας.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ένας θρύλος του Fenerbahce μας, θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος της οικογένειάς μας ανά πάσα στιγμή, με τα επιτεύγματα και την απερίγραπτη ευτυχία που μας έφερε”.

Με τη Φενέρμπαχτσε ο Ομπράντοβιτς κατέκτησε την πρώτη Euroleague στην ιστορία της ομάδας (2017), τέσσερα πρωταθλήματα Tουρκίας (2014, 2016, 2017, 2018) και τρία κύπελλα Τουρκίας (2016, 2019, 2020). Η Φενέρμπαχτσε φέρεται να έχει ως πρώτο στόχο για την αντικατάστασή του τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ενώ το μέλλον του 60χρονου τεχνικού παραμένει άγνωστο ακόμα.

Σε κάθε περίπτωση η ανάρτηση που έκανε ο ατζέντης του, Αλξάντερ Ράσκοβιτς, μετά την επισημοποίηση του διαζυγίου με τη Φενέρ, αποδεικνύει πως ο “Ζοτς” δεν σκέφτεται την απόσυρση από την προπονητική, καθώς όπως γράφει στη λεζάντα της φωτογραφίας, που δείχνει τον Σέρβο τεχνικό να αποχωρεί από το γήπεδο της τουρκικής ομάδας, “Αυτός είναι ο τελευταίος χορός”, με σαφή αναφορά στο ντοκιμαντέρ “The Last Dance” για την τελευταία χρονιά της μεγάλης ομάδας των Σικάγο Μπουλς.

