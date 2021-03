Οι Λος Άντζελες Λέικερς ολοκλήρωσαν τη μετεγγραφή του Αντρέ Ντράμοντ, ο οποίος και ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα, για να αποτελέσει το νέο βασικό της σέντερ.

Ο πρώην παίκτης των Κλίβελαντ Καβαλίερς έμεινε ελεύθερος από την ομάδα του μετά κι από δικές του “πιέσει”, με στόχο να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα δίπλα στον Λεμπρόν Τζέιμς και τον Άντονι Ντέιβις. Μαζί με τον Ντένις Σρέντερ και τον Θόρτον-Τάκερ δε, οι “λιμνάνθρωποι” δημιουργούν μία πεντάδα που αν είναι υγιείς μπορεί να “τρομάξει” κάθε αντίπαλο.

Όσον αφορά τον ίδιο τον Ντράμοντ, είχε φέτος 17,5 πόντους και 13,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στο πρωτάθλημα, ενώ αποκτήθηκε ουσιαστικά με… ψίχουλα από τους Λέικερς.

OFFICIAL: We got Dre. Welcome to the Lakers Family, @AndreDrummond! pic.twitter.com/AGtLwOq38h